Ausfall nach 40 Minuten behoben 1200 Haushalte in Berlin-Friedenau kurzzeitig ohne Strom

Am späten Dienstagabend hat es in Friedenau einen Stromausfall gegeben. Rund um den Cosimaplatz waren in einem Umkreis von ca. 1,3 Quadratkilometern rund 1200 Haushalte und 100 Kleingewerbeeinrichtungen betroffen.

Wie ein Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH bestätigte, trat die Störung um 21:42 Uhr auf und konnte nach rund 40 Minuten behoben werden. Alle Haushalte seien wieder mit Strom versorgt. Als Grund für die Störung wird ein 10-Kilovolt-Kabelfehler angenommen, das heißt eine Beschädigung des Kabels, das die betroffenen Haushalte versorgt hatte.

Durch Umleitung auf andere Versorgungskabel konnte der Fehler behoben werden, so der Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH. Im Laufe des Mittwochs wolle man die Ursachen des Ausfalls näher untersuchen. (Tsp)

