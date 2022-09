Ausflug nach Eberswalde Was Hängebuche und Douglasie erzählen

„Was riechen Sie?“ Tilman Langer ist hinter einem Baum verschwunden und kommt mit einer Handvoll Nadeln wieder zurück. Reiben, drücken, schnuppern - ein angenehmer Duft von Zitrone steigt ins Gehirn. „Sie riechen eine Douglasie!“ Aus ihren Nadeln kann man sogar Tee zubereiten, sagt der Gartenmeister. Aber das ist nicht der Grund, warum die Douglasie sich unter Förstern großer Beliebtheit erfreut: Sie ist anspruchslos, unempfindlich gegen Schädlinge, wächst schnell, kommt mit Trockenheit zurecht und ihr Holz ist gut zu verarbeiten. Eine Nachfolgerin für die Fichte, den häufigsten Forstbaum in Deutschland, der auf weiten Flächen von Schädlingen bedroht ist?

Im Forstbotanischen Garten Eberswalde stellt man sich diese und viele andere Fragen, die den Wald betreffen. Der acht Hektar große Garten mit seinen über 1200 einheimischen und fremdländischen Sippen von Gehölzen, bereits 1830 angelegt, war ursprünglich nur für die Ausbildung der preußischen Förster gedacht. Sie lernten an der „Königlich Preußischen Höheren Forstlehranstalt“ in Eberswalde und fanden im Garten ihr Anschauungsmaterial. Ziel war es, den Wald bestmöglich wirtschaftlich zu nutzen.

Ökologie und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund. Bernhard Götz, wissenschaftlicher Leiter des Forstbotanischen Gartens

Heute stehen die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit im Vordergrund, wie der Leiter des Gartens Bernhard Götz erklärt. Der Forstbotanische Garten ist Teil der Fachhochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), der Nachfolgeinstitution der Forstakademie. Hier lernen die Studierenden der Forstwissenschaft und des Studiengangs Naturschutz. Aber hier erholen sich auch die Menschen, die in Eberswalde leben, und Ausflügler aus Berlin können ihr Wissen über Bäume und Natur auf angenehme Weise auffrischen. Ein Lehrpfad informiert über „essbare und heilsame Bäume und Sträucher“, regelmäßig finden Führungen und Veranstaltungen statt.

Das Mammutblatt wird auch Riesen-Rhabarber genannt - ist aber nicht mit ihm verwandt. © Dorothee Nolte

Die größte Attraktion des Gartens für Laien ist allerdings kein einzelner Baum, sondern eine uralte Pflanze aus Dinosaurier-Zeiten. „Hier sehen Sie unser Moor“, sagt Tilman Langer und deutet vom Standort der Douglasie aus mit ausladender Geste auf eine tieferliegende grüne Fläche. Wir steigen die Treppe hinab und staunen: Mannshoch stehen hier krautige Riesenschachtelhalme und verbreiten, wenn man auf dem Holzsteg durch sie hindurchschreitet, eine Atmosphäre von Jurassic Park.

Dies sei die größte mit Riesenschachtelhalmen bewachsene Fläche in Deutschland, sagt Langer, damit könnten auch Botanische Gärten in Berlin und anderswo nicht konkurrieren. Mit dem Frost sterben die Pflanzen ab, überwintern unterirdisch und treiben im Frühjahr neu aus. Der Anblick der geheimnisvoll wogenden Halme bleibt noch lange haften.

Im Forstbotanischen Garten gibt es ganz unterschiedliche Standorte für die Pflanzen, feucht, trocken, höher und tiefer gelegen, flach und hügelig, mehr und weniger nährstoffreich. Das passt zum Konzept des Gründers, des Forstwissenschaftlers Wilhelm Pfeil (1783-1859): Alle Bäume und Sträucher sollten da gepflanzt werden, wo sie am besten gedeihen, nicht etwa nach dem Kriterium der Herkunft oder Verwandtschaft.

Forstbotanischer Garten Eberswalde Der Forstbotanische Garten in Eberswalde ist ganzjährig geöffnet, täglich von 9 Uhr bis zur Dämmerung. Adresse: Am Zainhammer 5, 16225 Eberswalde. Anreise: Die Regionalbahn 3 fährt in 38 Minuten direkt vom Hauptbahnhof bis Eberswalde. Von dort geht es zu Fuß und mit dem Bus 865 weiter (ca. 20 Minuten). Kontakt: Telefon 03334 / 65 74 76 (auch zur Vereinbarung von Führungen)

„Deswegen stehen bei uns Bäume aus allen Kontinenten wild durcheinander“, sagt Langer und zitiert einen Rat des Gartengründers an seine Studierenden: „Höre auf die Bäume, wie sie wachsen mögen, sie werden es dich besser lehren als es Bücher tun.“

Am Eingang des Parks stehen etwa eine Ponderosa-Kiefer aus Nordamerika, eine Mädchen-Kiefer aus Japan und eine Waldföhre aus Brandenburg in unmittelbarer Nähe. „Die Brandenburger Kiefer erkennen Sie an der rötlich hellbraunen Rinde zur Krone hin“, erklärt Langer, der nach einer Gärtnerausbildung selbst an der HNEE studiert hat.

Wie Bäume wachsen: Gartenmeister Tilman Langer bei einer Führung. © Dorothee Nolte

Dass in Brandenburg nach wie vor Kiefern-Monokulturen dominieren, ist unter ökologischen Gesichtspunkten fatal. Unter Kiefernplantagen nimmt das Grundwasser ab, die Böden versauern und vertrocknen, die Brandgefahr steigt wegen der Zapfen und dem hohen Harzgehalt. „Wir wollen zurück zu dem Wald, den wir früher in Mitteleuropa hatten: 80 Prozent Rotbuchen, Eichen, Hainbuchen“, sagt der wissenschaftliche Leiter des Gartens Bernhard Götz. Ein breit aufgestellter Mischwald schütze am besten vor den Gefahren des Klimawandels, vor Schädlingen und Austrocknung. Die Douglasie, die aus Nordamerika stammt, hat gegenüber der Fichte tatsächlich viele Vorzüge; allerdings gibt es einen Wermutstropfen, sagt Götz: Sie bietet der heimischen Fauna keinen Lebensraum.

Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwissenschaft

Die Forstwissenschaftler in Eberswalde machen auf ihren Versuchsflächen Studien, welche Baumarten mit dem Klimawandel am besten zurechtkommen. „Dazu gehören auch einheimische Hölzer, die wenig beachtet werden, aber mit Trockenheit recht gut klarkommen, wie Holzapfel, Sandbirke, Eibe“, sagt Götz. Er weist darauf hin, dass das Wort „Nachhaltigkeit“ eigentlich aus der Forstwissenschaft stammt: „Der Begriff wurde schon vor 300 Jahren von Hans Carl von Carlowitz geprägt und besagte damals: Entnimm nie mehr Bäume aus einem Wald als du nachpflanzt.“ Denn schon seit dem Mittelalter wurde der Wald übernutzt.

Seltene Mutation, vom Menschen aufgepfropft: eine Hängebuche. © Dorothee Nolte

Mehr Buchen täten den Brandenburger Wäldern in jedem Falle gut. Im Forstbotanischen Garten sind Weiß-, Rot- und Blutbuchen zu bewundern – und ein ganz besonderes Buchenexemplar, das Bernhard Götz und Tilmann Langer besonders gerne zeigen: eine Hängebuche, deren Zweige sich wie bei der Trauerweide gen Boden neigen. Diese seltene Mutation setzt sich in der Natur fast nie gegen die normalen Bäume durch, deren Äste, wie es die pflanzliche Vernunft nahelegt, in Richtung Licht wachsen. Aber der Mensch hat nachgeholfen, hat einen jungen mutierten Trieb auf eine herkömmliche Buche aufgepfropft, und nun lässt der erwachsene Baum seine Äste bis auf den Boden hängen, so dass man im Gewirr der Blätter Verstecken spielen könnte. Die Narbe am Stamm, wo aufgepfropft wurde, ist noch deutlich zu erkennen.

Bäume, egal ob sie an Straßen oder in privaten Gärten stehen, sollten übrigens nicht nur im Sommer, sondern auch als Vorbereitung auf den Winter bis zum Laubfall gut gewässert werden, empfiehlt Bernhard Götz. „Das beugt Frosttrocknis, also Wassermangel durch Frost, und Frühjahrstrockenheit vor“, sagt er.

Und für Berliner:innen, die ihren Straßenbäumen noch mehr Gutes tun möchten, hat er einen weiteren Tipp. „Wenn Sie die Baumscheiben der Stadtbäume bepflanzen, sieht das nicht nur nett aus, sondern es schützt auch den Boden vor Verdichtung.“ Zusätzlich gibt es einen positiven Nebeneffekt, der mehr mit menschlicher Psychologie als mit Botanik zu tun hat: „Die Leute stellen dann ihre Fahrräder nicht an den Bäumen ab, und das beugt Rindenschäden vor.“ Die Bäume im Forstbotanischen Garten kennen dieses Problem nicht, aber ihre leidgeprüften Berliner Geschwister wissen jeden Schutz und jede Extra-Pflege zu schätzen.

Zur Startseite