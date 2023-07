Ausflugstipp für Familien Zu den Sauriern am See nach Germendorf

In den Zoo? An den Badessee? Oder lieber in einen Freizeitpark mit Karussell und Autoscooter? Wenn sich die einzelnen Familienmitglieder an sonnigen Sommerwochenenden mal wieder nicht einigen können, wohin es gehen soll, gibt es eine Lösung: den Freizeitpark Germendorf. Etwa sechs Kilometer westlich des Oranienburger Stadtzentrums liegt dieses grandiose Ausflugsziel.