Ausgebrannter Bagger in Berlin-Tempelhof Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Auf einer Baustelle der Deutschen Bahn an der Ringstraße in Tempelhof ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Bagger wurde nahezu komplett zerstört, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Das Feuer wurde gegen 3.45 Uhr von einer Zeugin bemerkt, die daraufhin die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin an und löschten den Brand. Menschen wurden demnach nicht verletzt, auch keine weiteren Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt der Staatsschutz.