Autofahrer im Nordwesten Berlins brauchen Geduld A111 am Heckerdamm für zwei Wochen voll gesperrt

Die Stadtautobahn 111 ist seit Montagmorgen an der Anschlussstelle Heckerdamm für zwei Wochen in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt. Grund sind Mängel an den Bauwerksfugen des sogenannten Trogbauwerks, die nun abgedichtet werden.

An der Weltlinger Brücke dringt immer wieder viel Wasser auf die Fahrbahn – die Folge waren zuletzt mehrere Sperrungen in den Wintermonaten wegen dicker Eisschichten. Dieses Problem soll nun behoben werden.

Um die Baustelle möglichst schnell abzuschließen, soll rund um die Uhr gearbeitet werden. Die Sperrung beginnt am 27. Mai und endet nach aktuellem Plan am 7. Juni. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Heckerdamm – alle Fahrzeuge müssen also an der Weltlinger Brücke zunächst von der Autobahn ab- und an der anderen Seite wieder auffahren. Die Ampelanlage an der Brücke wird dafür umgestellt. (Tsp/dpa)