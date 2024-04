Autofahrer wollte Streifenwagen ausweichen : 22-Jähriger fährt Fußgänger am Berliner Hermannplatz an und verletzt ihn schwer

Weil er einem wendenden Polizeiauto ausweichen wollte, hat ein 22-Jähriger am Montagabend einen Unfall am Hermannplatz verursacht. Er fuhr einen 64-Jährigen auf einer Fahrbahntrennung an.