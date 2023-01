Autofahrerin wollte Bus ausweichen Mann überschlägt sich mit seinem Wagen bei Verkehrsunfall in Berlin-Pankow

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow hat sich ein 62-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte eine Autofahrerin, die am Montagnachmittag auf der Prenzlauer Promenade unterwegs war, einem auf ihrer Spur haltenden Linienbus ausweichen.

Als die 20-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 62-Jährigen, der von hinten herannahte. Sein Fahrzeug wurde gegen den Bordstein gedrückt, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Wagen der Frau wurde gegen den Bus geschoben und verursachte nach Angaben der Polizei einen Sachschaden. Der 62-Jährige kam mit einem Hämatom und Abschürfungen am Arm ins Krankenhaus, entließ sich aber später selbst. Die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt. (Tsp)

