Autorin Anne Rabe „Diese Proteste in Ostdeutschland sind nur denkbar mit denen im Westen“

Frau Rabe, in den vergangenen Wochen waren mehr als eine Million Menschen auf Deutschlands Straßen. Am Wochenende ruft das Bündnis Hand in Hand wieder zu einer großen Menschenkette vor dem Bundestag auf. Haben Sie auch demonstriert?

Ich war bei der ersten Demo vor dem Bundestag. Bei großen Menschenmassen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Aber ich fahre häufig nach Sachsen, um die Leute dort zu unterstützen.

Auffällig ist, dass nicht nur die üblichen Leute demonstrieren, sondern viele unterschiedliche Menschen. Und nicht nur in den großen Städten, sondern zum Beispiel auch in Wismar, Ihrer Heimatstadt, wo vergangenes Wochenende 1.500 Leute auf die Straße gegangen sind, bei 44.700 Einwohnern.

Das ist ganz großartig. Es gibt offenbar einen Konsens, den wir verteidigen – egal, ob ich nun CDU, SPD oder Grüne wähle. Das haben wir zum Beispiel bei den Klimaprotesten nicht gesehen, da war es in Ostdeutschland relativ still. Viele, die ich treffe, sagen, dass sie sehr lange nicht demonstrieren waren oder noch nie. Oder lange nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie dachten: Auf mich kommt es nicht an. Dieses Gefühl ändert sich jetzt.

Warum werden diese Menschen jetzt aktiv?

Es ist deutlich geworden, dass die AfD nicht einfach nur eine Partei ist, die eine andere Meinung zur Migrationspolitik hat. Ich glaube, es ist vielen bewusst geworden, dass diese Partei ein anderes Land möchte. Und viele sagen: Das will ich nicht. Ich bin zwar vielleicht mit vielem nicht einverstanden oder habe auch manchmal zu Recht das Gefühl, dass man sich nicht richtig um mich kümmert. Aber es gibt doch etwas, was ich erhalten möchte und für das ich einstehe.

Sie haben davon gesprochen, dass die Proteste in Ost- und West-Deutschland teilweise gegeneinander ausgespielt würden. Was genau meinen Sie damit?

Teilweise heißt es, in Ostdeutschland sei es schwieriger auf die Straße zu gehen als beispielsweise in Hamburg. Ich glaube aber, dass man das so nicht gegeneinandersetzen kann. Ich bin häufig in Bautzen, da stehen wir normalerweise mit drei Dutzend Leuten an der Straße. Es war nicht vorstellbar, dass da mal 2000 Leute auf dem Marktplatz erscheinen würden. Diese Proteste in Ostdeutschland sind jedoch nur denkbar mit den großen Protesten in Westdeutschland. Das war ein wichtiges Signal. Hier kann man vielleicht wirklich mal diese Teilung überwinden und sagen: Wir stehen für das Gleiche.

Ist es denn sinnvoll, dass wir als Großstädter nach Bautzen rausfahren und mitdemonstrieren? Oder ist nicht etwas arrogant?

Was soll daran arrogant sein, Menschen zu unterstützen? Grundsätzlich zeigt man doch erstmal ein Interesse, wenn man in die Provinz fährt und sich dort mithinstellt. Man kann sich in Gespräche begeben und fragen: Wie ist es hier eigentlich? Was erlebt ihr in eurem Alltag? Ich würde aber gleichzeitig niemandem vorwerfen, dass er jetzt in Berlin auf der Demo ist und nicht in Sachsen.

Zur Person Anne Rabe, 37, ist Autorin und Dramatikerin. Sie ist in Wismar geboren und wohnt in Berlin. Ihr Buch „Die Möglichkeit von Glück“ beschreibt eine Generation, die in Ostdeutschland zwischen Demokratie und Diktatur aufgewachsen ist. Es stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis. Aktuell ist sie viel in Bautzen unterwegs, wo sie an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teilnimmt.

Aber am Tag danach sind die Leute vor Ort dann wieder allein im Sportverein und in der Schule, wo sie möglicherweise mit rechtsextremem Gedankengut konfrontiert werden.

Das stimmt. Das ist ein Problem, das kann man nicht so einfach lösen. Das macht es aber nicht schlechter, dorthin zu fahren. Es hilft, eine Sichtbarkeit herzustellen – gerade in Orten wie Bautzen, die als rechteste Stadt Deutschlands gilt. Da ist es wichtig, zu zeigen: Es ist uns nicht egal, was euch passiert.

Strukturelle Probleme lassen sich nicht einfach wegdemonstrieren. Haben Sie das Gefühl, diese Proteste sind der Anfang von einer langfristigeren Bewegung?

Es könnte der Anfang sein. Man muss aufpassen, dass man – gerade aus den Großstädten heraus – nicht denkt: Ach, jetzt ist alles gut. So einfach ist es nicht. Aber es hilft, sich zu vernetzen. In Bautzen beispielsweise stießen Leute dazu und sagten: Ich wusste vorher gar nicht, wo ich hingehen soll, weil in meinem Dorf schon letztes Mal 40 Prozent AfD gewählt haben.

Rechtsextremismus ist in Ostdeutschland in vielen ländlichen Gegenden der Mainstream. Anne Rabe, Autorin

Im aktuellen Deutschland-Trend ist die Zustimmung zur AfD um drei Prozent gesunken.

Aber nur bundesweit, in Sachsen ist es andersrum. Ich finde es immer schwierig, daraus etwas abzulesen. Die Proteste zeigen, dass es nicht nur diese Meinung gibt. Rechtsextremismus ist in Ostdeutschland in vielen ländlichen Gegenden der Mainstream. Das wird damit ein bisschen aufgebrochen. Man geht vielleicht wieder gestärkter in Diskussionen und Auseinandersetzung, die man vorher vermieden hat. Ich habe teilweise eine depressive Stimmung erlebt, eine Resignation gerade bei Jüngeren. Es kann sein, dass Menschen jetzt wieder motiviert werden. Aber kein einziger AfD-Wähler wird sagen: Ich wähle deswegen jetzt nicht mehr die AfD.

Ist das wirklich so: Rechtsextremismus als Mainstream?

Es gibt Gegenden, wo Rechtsextremismus das Straßenbild bestimmt. Man sieht viele Autos mit Reichskriegsflaggen oder rechten Slogans. Leute fahren damit ganz offen zum Supermarkt oder zur Arbeit. Es gibt dafür keine Sanktionen, eher Anerkennung.

Der Autor Harald Jähner sagte kürzlich, das habe mit einem „staatlichen anti-etatistischen Reflex zu tun, der in Thüringen und Sachsen besonders stark ist, eben auch aus der SED-Vergangenheit“ heraus. Stimmen Sie dem zu? Dieses Narrativ hören wir seit vielen Jahren: Der Mythos des Ostdeutschen mit der besonderen Blickung für Diktaturen, der erkennt, dass die jetzige Regierung alle unterdrückt. Ich teile das nicht, das spielt den Rechten in die Hände. Man müsste sich dann ja auch fragen: Wenn die sich nun besonders gegen Autoritäres auflehnen, warum wollen sie dann mit Russland kooperieren? Das geht nicht ganz auf.

Woran liegt es dann? Im September finden Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen statt. Die AfD liegt in Umfragen überall bei um die 30 Prozent.

Ich sehe keine antiautoritäre oder emanzipatorische, sondern im Gegenteil eine extrem autoritäre Bewegung. Einen großen Wunsch nach einem starken Staat, nach jemandem, der durchgreift, richtig aufräumt. Man hat es in den letzten 30 Jahren im Osten vernachlässigt, bestimmte Elemente der Demokratie zu etablieren. Zum Beispiel ist die Vereinsstruktur viel brüchiger, es gibt weniger Mitglieder, auch in Parteien. Und es gibt eine lange rassistische Tradition. Das wird oft vergessen, weil man die DDR immer als linke Diktatur bezeichnet. Wie man dort zum Beispiel mit Arbeitsmigranten umgegangen ist, ist nicht aufgearbeitet.

Ihr Roman „Die Möglichkeit von Glück“ erzählt von Gewalt in den Familien und im Staat, aber auch von der Verzweiflung und Wut der Menschen in den Nachwendejahre. Der Mauerfall ist in diesem Jahr 35 Jahre her – warum sitzt das noch immer so tief?

Man muss die harten Kämpfe der Transformation in den Neunzigerjahren anerkennen, als ganz viele Menschen vor existenzielle Nöte gestellt wurden. Die wirtschaftliche Lage hat sich seitdem deutlich verbessert, trotzdem wird die Erzählungen des benachteiligten Ostens immer weitertradiert. Es sind nicht unbedingt arme Menschen, die die AfD wählen, die gehen im Zweifel gar nicht zur Wahl. Es ist die Mittelschicht. Die hat ihr Häuschen, fährt zweimal im Jahr in den Urlaub, und sagt trotzdem: Jetzt muss aufgeräumt werden. Und das hat ganz viel mit dieser Tradierung einer Opfererzählung zu tun. Da wird fast eine Kolonialisierungsthese aufgestellt: Der Ostdeutsche wird unterdrückt vom Westen. Ich halte das für relativ absurd, aber es findet Anklang.

Kümmert sich die Politik zu wenig um Ostdeutschland?

Es fehlt an langfristigen Strategien, aber ich weiß nicht, ob die Erzählung stimmt, dass in Berlin nur Politik für Westdeutschland gemacht wird. Gerade wenn man sich die Wirtschaftsförderung anschaut, Stichwort Chipfabrik, da wird viel getan. Eigentlich muss man sagen, dass der Osten eine Erfolgsgeschichte ist. Und auch jetzt viele Chancen hat, von der Klimatransformation zu profitieren. Der Osten steht sich da manchmal auch selbst im Weg. Wenn ich auf Lesereise unterwegs bin, sehe ich, dass überall Leute gesucht werden, an jeder Tankstelle, an jedem Imbiss. Es könnte so leicht sein wie nie, Menschen einzubinden und die Gesellschaft voranzutreiben.

Sie sind SPD-Mitglied, Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht unbedingt jemand, der verbal vornewegläuft.

Es ist ihm wesensfremd.

Welche Rolle spielt die Politik der Ampel in dieser ganzen Demokratie-Debatte?

Es wird teilweise recht sorglos mit den Institutionen der Demokratie umgegangen. Olaf Scholz zum Beispiel mit dem Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre.

Scholz hat nicht gezeigt, dass es ihm wichtig ist, das aufzuklären Anne Rabe, Autorin über den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss

Weil er angibt, sich an nichts erinnern zu können?

Damit macht man die demokratische Institution lächerlich, führt sie vor. Scholz hat nicht gezeigt, dass es ihm wichtig ist, den Vorwurf auszuräumen und das aufzuklären. Dadurch entsteht ein Gefühl von: Die da oben können sich durchlavieren, es gibt keine Konsequenzen.

Bräuchte es in diesen Zeiten eher wieder jemanden vom Typ Gerhard Schröder? Fühlten sich die Leute dann ernstgenommener?

Nee. Volksnähe hilft, aber ich glaube, es geht vor allem darum, die Probleme ernst zu nehmen. Olaf Scholz sagt: Ja, es wird sich alles ändern, aber ihr werdet davon nichts merken. So blöd sind die Leute nicht: Entweder es ändert sich alles oder sie werden nichts merken. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel… Daraus entstehen Hilflosigkeit, Ängste und viele Fragen. Als Politiker könnte man den Menschen auch sagen: Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber wir haben diesen Plan und wir glauben, dass es so funktionieren könnte. Durch die Krisen der vergangenen Jahre sind wir ja tatsächlich ziemlich gut gekommen. Dass all das nicht ankommt, hat mit der Kommunikation zu tun.

Eine neue Partei kommt jetzt hinzu: Das Bündnis Sahra Wagenknecht scheint nach den ersten Umfragen viele Menschen anzuziehen. Ist das gerade mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten eher eine Chance oder eine Gefahr?

Ich finde, dass sie ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommt, dafür dass da noch nicht viel ist. Da werden teilweise auch die Fehler im Umgang mit der AfD wiederholt. Meine größte Befürchtung ist, dass dieses Bündnis mit Björn Höcke koaliert. Insofern halte ich das eher für eine Gefahr.

Sie haben Ende des vergangenen Jahres eine eher düstere Prognose für 2024 gezeichnet. Blicken Sie aktuell hoffnungsvoller in die Zukunft?

Ein bisschen schon. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine große Protestbewegung möglich ist. Das gibt ein bisschen Rückenwind. Aber der Kampf geht weiter, wir sollten uns jetzt nicht ausruhen.

Was kann jeder Einzelne jetzt konkret tun?

Zur Wahl gehen. Gucken, ob man sich engagieren kann, im Wahlkampf, in Bürgerinitiativen oder in Vereinen. Aber das muss auch nicht vor Ort sein. Auch wenn ich mich über jeden freue, der das macht: Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Man kann Initiativen auch finanziell unterstützen. Oder die Politik durch konkrete Forderungen unter Druck setzen.

Und die Politik selbst?

Die sollte beispielsweise in der Migrationsdebatte keine Scheinlösungen präsentieren wie: Wir schieben jetzt ganz viele Leute ab. Das wird auch in Zukunft nicht passieren. Und es werden weiter Leute kommen. Ich glaube, da bräuchte es ein ehrliches Bekenntnis und Lösungsansätze, wie man mit den Problemen vor Ort umgeht. Das Geld, das von der Bundespolitik für die Kommunen versprochen wurde, muss ankommen. Und man muss wirklich mit den Leuten sprechen und ihnen das Gefühl geben: Ja, wir hören euch zu und wir nehmen euch ernst.