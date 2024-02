Autorin Anne Rabe im Podcast „Es gibt Gegenden, da ist Rechtsextremismus Mainstream“

Millionen Menschen sind in den vergangenen Wochen bundesweit gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Auch in kleineren Städten und Gemeinden im Osten wurde viel demonstriert. Wie viel Macht steckt in dieser Bewegung, auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Anke Myrrhe im Checkpoint-Podcast mit der Berliner Autorin Anne Rabe.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Anne Rabe ist in Wismar geboren. Ihr Buch „Die Möglichkeit von Glück“, das eine Generation beschreibt, die in Ostdeutschland zwischen Demokratie und Diktatur aufgewachsen ist, stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis. Aktuell ist sie viel in Bautzen unterwegs, wo sie an Demonstrationen gegen Rechtsextremismus teilnimmt.

Im Checkpoint-Podcast spricht Rabe über strukturellen Rechtsextremismus im Osten. Sie sagt: „Es gibt Gegenden, da ist das Mainstream.“ Außerdem beantwortet sie die Frage, was man gegen Rechtsextremismus tun kann. Und sie kritisiert die Bundesregierung für ihren mitunter „sorglosen Umgang“ mit der Demokratie und Bundeskanzler Olaf Scholz für seine mangelnde Kommunikation.

Außerdem spricht sie über die Chancen der bundesweiten Proteste: „Diese Proteste in Ostdeutschland sind jedoch nur denkbar mit den großen Protesten in Westdeutschland“, sagt Rabe. Und: „Da sind Menschen dabei, die sehr lange nicht oder noch nie demonstrieren waren oder die auch ganz lange nicht zur Wahl gegangen sind.“