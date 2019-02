Das Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer hat eine neue Heimat in Hellersdorfer gefunden – jenem Berliner Stadtteil also, der über Monate in der Diskussion war, weil die Alice-Salomon-Hochschule (ASH) das Werk ihres Poetikpreisträgers des Jahres 2011 nicht mehr an ihrer Fassade sehen wollte. Jetzt ist es ganz in der Nähe wieder zu sehen.

Die Wohnungsgenossenschaft Grüne Mitte hat das Werk in dieser Woche an der Fassade eines Mietshauses in der Kyritzer Straße 82 angebracht. Und das gleich doppelt: Neben dem spanischsprachigen Original steht auch die deutsche Übertragung "alleen" an der Wand. Zuerst hatte das lokale Online-Magazin "LichtenbergMarzahnPlus" darüber berichtet.

Der Akademische Senat hatte sich im Sommer 2016 für eine Neugestaltung der ASH-Fassade ausgesprochen, nachdem Hochschulangehörige und schließlich auch der Asta das Gedicht an diesem Platz in Frage gestellt hatten. Gomringers Verse – avenidas / avenidas y flores / flores / flores y mujeres / avenidas / avenidas y mujeres / avenidas y flores y mujeres y / un admirador – reproduzierten eine patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich schöne Musen seien, sagten die ASH-Angehörigen. Durch die Figur des Bewunderers könne es zudem bei Leserinnen, die es an der Fassade erblicken, Erinnerungen an Sexismus-Erfahrungen wachrufen.

Schon ein Ideenwettbewerb für die Neugestaltung der ASH-Fassade im Sommer 2017 hatte eine heftige Debatte um Kunstfreiheit und Political Correctness ausgelöst – im deutschen Feuilleton und weit darüber hinaus. Bei der endgültigen Entscheidung im Januar 2018 war sie erneut aufgeflammt.

Gomringer selbst sprach von Zensur. Die Schriftstellervereinigung PEN nannte die Entscheidung "barbarischen Schwachsinn". Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach sogar von "Kulturbarbarei". Marzahn-Hellersdorf ist auch der Bundestagswahlkreis der CDU-Politikerin. Der Streit wurde in der Sache scharf und im Ton bisweilen verletzend ausgetragen.

Bisweilen nahm die Diskussion bizarre Züge an. Viele solidarisierten sich mit Gomringer, indem sie das Gedicht aus dem Jahr 1953, das als ein Schlüsseltext der konkreten Poesie gilt, in sozialen Medien verbreiteten. Der Springer-Verlag ließ die ruhigen Verse über das Laufband auf dem Dach seines Hochhauses in Kreuzberg wandern. Selbst Jens Spahn twitterte "avenidas".

Das Werk war plötzlich präsenter als je zuvor: Vorübergehend war es an Berlins prominentestem Ort zu sehen, nämlich gleich neben dem Brandenburger Tor. Gomringer kam aus diesem Anlass – 93-jährig – zum Podiumsgespräch ins Liebermann-Haus. In seiner fränkischen Heimat Rehau beschloss die Kommunalpolitik, es an der Fassade des städtischen Museums anzubringen. Ein Bielefelder Ehepaar ließ es auf seine Hauswand aufmalen.

Bereits im März 2018 kündigte auch die Genossenschaft Grüne Mitte an, "avenidas" in Hellersdorf wieder prominent präsentieren zu wollen. Damit griff sie auch den Wunsch vieler Menschen aus dem Bezirk auf. Das Unternehmen verwaltet rund 2600 Wohnungen in Hellersdorf und engagiert sich auch im kulturellen Bereich – etwa durch den Bau eines eigenen Kieztheaters.

So sieht die Fassade bei Tageslicht aus – mit "avenidas" im spanischen Original und in einer deutschen Übertragung. Foto: Maria-Mercedes Hering

Seiner Mitteilung fügte es den Brief eines Genossenschaftsmitgliedes bei, der beispielhaft die Schärfe der gesamten Diskussion illustrierte. "Steuern wir wieder auf eine ‚Entartete Kunst’ zu, diesmal unter Sexismus-Verdacht?", fragte der Mieter und schlug vor, eine "gut sichtbare Wand" für das Gedicht zu finden. "Vielleicht fällt es den hysterischen Studentinnen hier jeden Morgen auf dem Weg zu ihrer Hochschule ins Auge."

Bilanz einer gescheiterten Debatte: Der Autor dieses Artikels hat den Hellersdorfer Fassadenstreit im Leute-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf kontinuierlich begleitet. Lesen Sie hier einen Newsletter-Auszug aus dem Januar 2018 mit einer Zwischenbilanz, die bis heute Bestand hat.

