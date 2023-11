BASF eröffnet neuen Standort in Berlin Moderne Bürowelt für flexible Arbeitszeiten

Schöne neue Arbeitswelt, alles hybrid und international, flexible Büroplätze per App buchen – so ein Arbeitsumfeld hat jetzt mit dem neuen Standort für den Service-Hub der BASF Services Europe GmbH eröffnet. 2005 in Berlin-FRiedrichshain in der Oberbaum City gestartet, hat die eigene Dienstleistungsfirma des Leverkusener Chemiekonzerns nun im Osten Berlins in einen neuen Standort investiert und ist umgezogen. Knapp außerhalb des S-Bahn-Rings, rund um die S-Bahn-Station „Landsberger Allee“ wurde in den letzten drei Jahren der Bürokomplex „Scale“ hochgezogen, in dem das neue Service-Hub nun 15.000 Quadratmeter über acht Etagen bezogen hat.

Der Gebäudekomplex liegt genau zwischen Storkower Straße und der Ringbahntrasse und noch knapp im Ortsteil Prenzlauer Berg. Einmal über die große Kreuzung der Landsberger Allee steht man in Lichtenberg, einmal über die S-Bahn-Brücke vorbei am Velodrom in Friedrichshain. Die Gegend ist bislang nicht bekannt als Hotspot innovativer Vorzeigeprojekte. Die alten DDR-Platten wurden erst 2021 abgerissen, die Neubauten in Holz, Glas und Stahl sollen nun die großen Tech-Firmen locken.

Service-Hub ist der Knotenpunkt für alle Dienstleistungen bei BASF

Rund 2800 Mitarbeiter:innen betreuen zukünftig an dem Standort die Gruppen-Gesellschaften von BASF in über 46 Ländern der Welt. Das Service-Hub wird so zum Knotenpunkt in den Bereichen Finanzen, Controlling, Personalwesen, Lieferketten, Projekt Management sowie im Bereich IT und Digitalisierung.

Eröffnung eines neuen Bürogebäudes von BASF am Donnerstag mit Dirk Mampe, Judith Nolten-Bertucco, Dirk Elvermann, Alexander Reitzenstein, Marie Henneresse, Jürgen Zierke, Gunilla Roesler-Dalitz, Tobias Dratt (von links). © Alix Faßmann

„Wir haben in Berlin in eine moderne, effiziente und nachhaltige Arbeitsumgebung investiert, die unsere flexiblen Arbeitsmodelle für unsere Mitarbeitenden künftig optimal unterstützt“, sagte Gunilla Roesler-Dalitz, Geschäftsführerin der BASF Services Europe. „Wir sind mittlerweile als attraktiver Arbeitgeber, gerade auch bei internationalen Bewerbern gesetzt.“

Für jedes Bedürfnis ein passender Raum

Das neue Bürogebäude bietet verschiedene Raumkonzepte für die unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter:innen. Ob für zwei oder 200 Personen, in flexiblen Projekt- und Meetingräume sind hybride Besprechungen möglich, sodass alle von überall teilnehmen können.

Mit einer App können Mitarbeitende über den Browser oder ihr Handy Arbeitsplätze und Räume buchen, Termine organisieren und mithilfe eines 3D-Grundrisses durch das Gebäude navigieren. Die App erleichtert zudem, anwesenden Kolleginnen und Kollegen am Standort zu finden.