Berlins Baupolitik kommt beim Neubau nicht voran. Auch im vierten Jahr in Folge haben die Bauämter im vergangenen Jahr den Bau von weniger neuen Wohnungen genehmigt als im Vorjahr 2019.

Ein fast zweistelliges Minus (9,2 Prozent) wurde Ende des Jahres 2020 verbucht. 20.459 können demnach neu geschaffen werden, weit überwiegend in neu gebauten Häusern (18.077) – auch hier 8,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die meisten neuen Wohnungen entstehen in Mehrfamilienhäusern (16.532), nur ein kleiner Teil in Ein- oder Zweifamilienhäusern (1317). Fast jede fünfte genehmigte Wohnung soll nach dem Bau als Eigentumsobjekt verkauft werden. An Schwung verliert auch der Ausbau von Dachgeschossen: Hier sank die Zahl der Genehmigungen um mehr als 14 Prozent.

Die meisten neuen Wohnungen werden in Stadtrandlagen entstehen. Unter den Bezirken hat das Bauamt von Marzahn-Hellersdorf am meisten Genehmigungen erteilt (3909), etwas mehr als in Treptow-Köpenick, wo 3609 neue Wohnungen genehmigt wurden.

Ebenfalls viele Wohnungen sind in Mitte geplant (2208 Objekte) und in Lichtenberg (1976). Kaum neue Baupläne gibt es in Reinickendorf (305), in Friedrichshain-Kreuzberg (644) sowie in Steglitz-Zehlendorf (622).

19.000 Wohnungen wurden 2019 fertig gestellt – mehr als im Jahr zuvor

Die Zahl der Baugenehmigungen und deren Entwicklung gilt unter Konjunkturexperten als Frühindikator für die Vergrößerung des Angebots an Wohnungen, weil ein großer Teil der genehmigten Wohnungen rund zwei Jahre gebaut sind und zur Vermietung oder zum Verkauf angeboten werden. Ein guter Teil der Planungen in Marzahn-Hellersdorf geht auf Bauvorhaben der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zurück, die dort neue Quartiere errichten.

Die Zahl der fertig gestellten Wohnungen liegt bisher nur für das Jahr 2019 vor und betrug knapp 19.000 Wohnungen. Dies waren deutlich mehr als im Jahr zuvor (16.706 Einheiten).

Experten zufolge profitiert Berlin hierbei allerdings noch von der kräftigen Ausweisung neuer Baugebiete durch den Vorgänger-Senat. Seinerzeit war die Zahl der Baugenehmigung massiv erhöht worden.