Baustart im Berliner Milliardenviertel Im Frühsommer 2024 soll Spatenstich sein am Siemens-Campus

Vier Jahre nach der Vorstellung der ersten Pläne wird es ernst mit dem neuen Milliardenviertel im Berliner Westen: Am Siemens-Campus sollen im Frühsommer 2024 die ersten Bagger rollen. Das gab Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler, SPD, bekannt, nachdem er die anderen Senatsmitglieder am Dienstagvormittag darüber informiert hatte.

Insgesamt geht es um 80 Hektar Baufläche, die in drei Bebauungspläne aufgeteilt sind. Konkret wird es jetzt auf der Unkrautwiese vor dem S-Bahnhof Siemensstadt, die als Bus- und Firmenparkplatz genutzt wird. Das sei zwar „der kleinste B-Plan, aber der wichtigste“, so Gaebler. Er ist nämlich das Entrée zum neuen Viertel in Berlin-Spandau. Angekündigt worden war das bereits im Januar 2023.

Am Bahnhofsvorplatz - ganz oben über dem Text sehen Sie eine Simulation - sollen unter anderem ein 60-Meter-Hochhaus und auch ein Pavillon mit Café eröffnet werden, in dem die Bürger auch über die Baufortschritte informiert werden. Siemens wolle im April oder im Mai den ersten Spatenstich setzen, kündigte Gaebler an. Dass es dieses Jahr losgeht, war bereits seit letztem Sommer bekannt. Der B-Plan muss jetzt vom Abgeordnetenhaus beschlossen werden.

Blick vom S-Bahnhof Siemensstadt auf den neuen Vorplatz. © Siemens

Fertig soll das Quartier etwa 2035 werden - auch das wird seit längerer Zeit so kommuniziert. Ein verbindliches Enddatum sei das aber nicht, heißt es von den Planern in Siemensstadt.

Als nächster Schritt folgt erst mal ab 2026 das Viertel hinter dem S-Bahnhof gen Westen: Dort siedelt sich Siemens mit der Zentrale an, dort entsteht eine 400 Meter lange Bummelmeile mit Cafés und Büros. Dort sollen auch die ersten 1900 von 2750 Wohnungen gebaut werden („30 Prozent mietpreisgebunden“).

Offiziell vermarktet wird das Viertel mit dem Namen „Siemensstadt Square“. Fünf Namen hatte Siemens im Frühjahr 2021 zur Auswahl gestellt, über die abgestimmt werden konnte. Und 7500 Interessierte haben mitgemacht - mit dem bekannten Ergebnis. Durchgesetzt hat sich der Name aber nicht.

So soll die neue Siemensstadt aussehen - rechts unten der S-Bahnhof, in der Mitte die Bummelmeile. Hinter dem Hochhaus rechts entsteht die neue Grundschule. © Simulation: Siemens AG/Siemensstadt Square

Zwischen der Meile und dem S-Bahnhof ist auch der Bau der neuen vierzügigen Grundschule für etwa 600 Kinder geplant, die einen Englisch-Schwerpunkt erhalten soll. Zuletzt gab es wie berichtet aber unterschiedliche Ansichten, wo die neue Turnhalle dafür entstehen soll. Siemens will verdichten und in die Höhe bauen; der Bezirk Spandau findet eine ebenerdige Turnhalle besser.

Insgesamt geht es um ein Milliardenprojekt, das dort entsteht: Allein Siemens gab vor vier Jahren bekannt, 600 Millionen Euro in die Hand zu nehmen - plus Baukostensteigerung in all den Jahren. Hinzukommen all die Infrastrukturkosten durch das Land wie etwa der Bau der S-Bahnstrecke, der zuletzt auf mehr als 800 Millionen Euro geschätzt worden ist.

Neuigkeiten gab es bereits am Abend zuvor zur S-Bahnstrecke namens „Siemensbahn“, die seit 1980 brachliegt und bis 2029 wieder aufgebaut werden soll - am 9. Dezember 2029 ist Fahrplanwechsel und somit geplante Wiedereröffnung. Die neue S-Bahnlinie wird im 10-Minuten-Takt von Siemensstadt über den S-Bahnring hinab zum unterirdischen Hauptbahnhof rollen und vermutlich die Bezeichnung S6 bekommen.

Damit die ersten Vorarbeiten an der verwilderten S-Bahnstrecke 2025 starten können, gab das Land jetzt knapp 40 Millionen Euro frei. Bei vorgezogenen Bauarbeiten handelt es sich vor allem um die Freimachung des Baufelds im Bereich vom Bahnhof Jungfernheide bis zur Spreequerung in Westend sowie Umweltvorhaben und Arbeiten der Kampfmittelfreimachung im Bereich des S-Bahnviadukts am Popitzweg bis zum S-Bahnhof Gartenfeld in Siemensstadt, hieß es. Die eigentlichen Hauptarbeiten beginnen dann 2027.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Siemens-Campus entstehen viele weitere Großprojekte in Berlin-Spandau - vor allem im Wohnungsbau: Auf der direkt angrenzenden Insel Gartenfeld sollen einmal 10.000 Menschen wohnen und arbeiten; geplant sind Häuser mit bis zu 19 Stockwerken. Aber auch gewaltige Büroprojekte befinden sich ganz in der Nähe. Erst diesen Winter war das 1,5-Milliarden-Projekt am U-Bahnhof Haselhorst bekannt geworden.

