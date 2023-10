Befall ist nicht meldepflichtig Kammerjäger sieht massives Bettwanzen-Problem in Berlin

In diesem Herbst scheint Paris von einer Bettwanzenplage heimgesucht zu werden: Sogar in Sitzpolstern der U-Bahn lauern die kleinen Blutsauger, wie ein Video vermuten lässt. Die Aufregung ist so groß, dass auch in Berlin die Frage gestellt wird: Breitet sich die uralte Insektenart in Hotelbetten und Wohnungen der deutschen Hauptstadt stärker aus, als wir ahnen?