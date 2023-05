Beim Überqueren der Straße Mann in Berlin-Friedrichshain von Bus angefahren

In der Nähe der Mercedes-Benz-Arena in Berlin ist am Dienstagabend ein Mann von einem Bus angefahren worden, als er gerade die Tamara-Danz-Straße überqueren wollte. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details seien noch nicht bekannt. (dpa)