Bekannt aus „Good-bye Lenin“ Katrin Sass soll Picknicker am Berliner Müggelsee fremdenfeindlich beleidigt und bedroht haben

Katrin Sass, bekannt aus mehreren öffentlich-rechtlichen TV-Produktionen, soll Ende März mutmaßlich eine Gruppe Picknicker am Müggelsee in Köpenick fremdenfeindlich beleidigt und bedroht haben. Das berichtet unter Berufung auf eine Polizeimitteilung die „Bild“. Zu dem benannten Vorfall wollte sich die Berliner Polizei auf Anfrage des Tagesspiegels am Mittwoch nicht weiter äußern.