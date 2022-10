Beleidigt und geschlagen Transfeindliche Attacke auf Frau in Berlin-Friedrichshain

In Friedrichshain ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine junge Frau von einem Mann transfeindlich beleidigt und ins Gesicht geschlagen worden. Laut Polizei hatte sich die 22-Jährige gegen 23.30 Uhr mit dem Tatverdächtigen in der Mühlenstraße in Friedrichshain in einer Grünanlage nahe einer Bar getroffen.

Der Frau zufolge kannte sie den Mann erst seit einem Tag. Er soll ihr plötzlich einen Schlag ins Gesicht verpasst und sie transfeindlich beleidigt haben. Sie wehrte sich mit einem Faustschlag, woraufhin der 23-jährige Tatverdächtige ihr mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen verpasst haben soll.

Der junge Mann ergriff zusammen mit zwei Begleitern die Flucht. Auf Höhe des Schlesischen Tors konnten Polizeikräfte die drei Männer ergreifen und den Tatverdächtigen festnehmen.

Die 22-Jährige hatte sich bei dem Angriff leichte Kopfverletzungen zugezogen und musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Ein Fachkommissariat des Staatsschutzes ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit transfeindlichem Hintergrund. (Tsp)

Zur Startseite