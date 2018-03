Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Sonntag einen toten Obdachlosen aus einem Weiher in Alt-Hohenschönhausen gezogen. Laut Polizei ist der Mann ertrunken. Möglicherweise steht sein Tod im Zusammenhang mit einem Streit unter Obdachlosen, die am Ufer des sogenannten „Papenpfuhlbeckens“ campieren.

Gemeinsam mit einem 25-Jährigen soll der Tote mit den anderen Campern aneinandergeraten sein. Wenig später stoppte der 25-Jährige an einer Straße ein Auto und sagte dessen Fahrer, dass sein Kumpel im Teich liege. Eine Mordkommission ermittelt die näheren Umstände des Geschehens.