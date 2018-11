Der Nächste, bitte! Nach Metallica und Rammstein hat der nächste Musiker das Berliner Olympiastadion gemietet: Phil Collins. Der erhält im Sommer 2019 den Zentralschlüssel - auch "80.000 Euro-Schlüssel" genannt - und tritt am 7. Juni im Olympiastadion auf. Collins, 67, ist mit seiner "Still not dead yet"-Tour in Nordamerika unterwegs und kommt jetzt nach Europa. Das teilte das Berliner Olympiastadion mit.

Tickets sind ab Mittwoch, 28. November 2018 erhältlich. In Deutschland tritt Phil Collins in Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart und im Münchener Olympiastadion auf.

Der Konzertsommer 2019 im Berliner Olympiastadion ist ungewöhnlich - gleich vier Großkonzerte sind gebucht. Nach dem Konzert von Phil Collins (7. Juni) spielen Rammstein (22. Juni, ausverkauft), Metallica (6. Juli, ausverkauft) und Pink (14. Juli). Im August beginnt schon wieder die Fußball-Bundesligasaison mit Hertha BSC.

Phil Collins kennt übrigens das Olympiastadion - im Sommer 2007 trat er mit Genesis im Olympiastadion auf. Schon 1992 spielte Phil Collins mit Genesis vor 106.000 Fans auf dem Maifeld, also auf dem Rasen zwischen Olympiastadion und Glockenturm.

