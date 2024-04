„Berlin hat teilweise wirklich belastende Brezeln“ Comedian Aurel Mertz über Laugengebäck und seine neue Show

Die laugt wie Sau, sagt Aurel Mertz durch ein Stück Brezel im Mund zu seinen 270.000 Instagram-Followern. Damit meint er wohl das bitzelnde Gefühl, das die Lauge auf der Zunge verursacht. Für den Comedian ist „das Laugen“ eins der Qualitätskriterien für eine gute Brezel. Und dieses Exemplar scheint so sehr „zu laugen“, dass Mertz sogar noch ein bisschen außer Puste ist von seinem Freudentanz. In dem Instagram-Video, das den Brezeltest zeigt, steht er vor einer Bäckerei in Charlottenburg. In ganz Berlin mussten Bäckereien seinem harten Urteil standhalten.