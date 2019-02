Sieht aus wie ein Panzer am Straßenrand, wie ein Mini-Tarnkappenbomber in der Parkbucht und steht am Columbiadamm in Berlin-Kreuzberg. Gestatten, das ist der neue Blitzer der Berliner Polizei.

Zwei dieser Geräte hat sich die Berliner Polizei zur Geschwindigkeitskontrolle auf den Straßen angeschafft. Wichtigste Eigenschaft: Das Messsystem ist autonom.

Heißt übersetzt: Die Polizisten können ihn zum Einsatzort fahren, anschalten, wieder wegfahren und später abholen. Die Polizisten müssen also nicht im Auto sitzen, aus dem es blitzt, oder sich nahe dem Radargerät verstecken (wie es schon mal vorkommt an Autobahnen). Diesen mobilen Blitzer wird so schnell keiner beschädigen.

Noch ein markantes Extra laut RBB: "ein leistungsstarker Akku, mit dem er fünf Tage lang durchblitzen kann, und ein Alarmsystem, das vor Vandalismus schützen soll." Und auch der Name des Geräts hat es in sich: "Enforcement Trailer".

Vorgestellt werden sollte der klobige Blitzer in dieser Woche - doch die Polizeiführung war durch die Promille-Ermittlungen gegen einen Polizisten, der in einen tödlichen Unfall involviert war, anderweitig beschäftigt.

Die neuen Geräte der Berliner Sicherheitsbehörden werden jetzt erst einmal getestet; im Sommer ist Zeit für eine erste Bilanz. (mit dpa)

