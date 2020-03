Das Berlin Travel Festival, das vom 6. bis 8. März in der Arena Berlin in Kreuzberg stattfinden sollte, ist abgesagt worden. Das teilte das Festival am Montag mit. Grund dafür: das Coronavirus.

Da Mitarbeiter des Teams laut Veranstaltern Kontakt zu dem mit COVID-19 Infizierten aus Berlin hatten, sei das Team vom Gesundheitsamt aufgefordert worden, sich aus Schutzgründen umgehend nach Hause zu begeben. Die Arbeit habe mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müssen. „Das macht für uns die Durchführung des Berlin Travel Festivals am kommenden Wochenende unmöglich", heißt es in der Meldung.

Das Festival bedauert die Umstände und bittet um Verständnis, gibt aber noch keinen neuen Termin bekannt. Die Veranstalter wollen das Festival auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Auch andere Großveranstaltungen wurden in Berlin aus Sorge vor dem Coronavirus bereits abgesagt. So wird zum Beispiel die Internationale Tourismus-Börse dieses Jahr nicht stattfinden. (Tsp)