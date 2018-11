Die Elsenbrücke in Berlin-Treptow ist nicht mehr zu retten - und muss abgerissen werden. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Senatskreisen. Am Nachmittag will Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) die Entscheidung bekannt geben. Das ist das Ergebnis einer wochenlangen Prüfung. Es geht um den östlichen Teil der Brücke, die über die Spree führt. Dort waren bei Routineprüfungen im Sommer Risse aufgefallen. Die Fahrbahn wurde gesperrt, der Verkehr musste ausweichen - was zu großen Behinderunegn führte. Die Brücke stammt aus den 60er Jahren.

+++

Lesen Sie mehr aus den Berliner Bezirken - immer kompakt und kostenlos in unseren Bezirksnewslettern "Leute". Bestellen: www.tagesspiegel.de/leute

+++

Lesen Sie mehr zur Elsenbrücke

- Erinnerungen des Bauleiters: Fritz Niedergesäß war als Bauleiter dabei, als die Elsenbrücke Mitte der Sechziger errichtet wurde. Und hofft auf ihre Rettung. "Sie ist so elegant."

- Auch die Mühlendammbrücke ist marode: Nach der Elsenbrücke droht die nächste Berliner Brücke zum Sanierungsfall zu werden. Der Spannstahl in der Mühlendammbrücke könnte reißen.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin Elsenbrücke wird bis Ende Oktober untersucht

- Am Tag danach: Als das Verkehrschaos ausbrach - lesen Sie hier den Tagesspiegel-Text vom 31. August 2018.