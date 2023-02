Berlin vor dem Kollaps Die Integration von Flüchtlingen kann so nicht gelingen

Man kann jenen Gastgebern, die privat Flüchtlinge aufnehmen, nur dankbar sein für ihr Engagement und sie über alle Maßen loben. Aber monatelang oftmals traumatisierte Fremde eng um sich zu haben, kann zu einer extremen Herausforderung werden. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass die Gastgeber-Rolle irgendwann erschöpft ist.

Aber diese Belastung ist, gemessen am größten tatsächlichen Problem, nur ein kleiner Punkt, auch wenn sich dies zynisch anhören mag. Das größte Problem, auf das Berlin mit Wucht zusteuert, ist ein sozial- und gesellschaftspolitischer Kollaps. Die Herausforderungen durch die schiere Zahl der Flüchtlinge, die jeden Tag neu kommen und die bereits hier leben, sind eigentlich schon jetzt nicht mehr vernünftig zu bewältigen.

Die Wohnungsnot ist so groß, dass selbst Berliner, die hier schon lange leben, bei der Suche nach einer Unterkunft verzweifeln. Bedeutet, dass Flüchtlinge ohne mittelfristige Perspektive auf Besserung entweder in Gemeinschaftsunterkünften, Hostels oder anderen Übergangslösungen leben müssen.

Kitaplätze sind so knapp, dass ihretwegen schon geklagt wird. Alle Kinder von Flüchtlingen im Kitaalter angemessen zu betreuen, ist nahezu unmöglich. Es gibt immer weniger Schulplätze in Willkommensklassen, der Lehrermangel ist schon ohne Flüchtlinge enorm, und die Pädagogen, die jetzt unterrichten, sind bis an die Grenze durch die schiere Klassengröße belastet.

Kann ein Kind gar nicht zur Schule gehen oder nur sehr unzureichend unterrichtet werden, ist das fatal. Vor allem, wenn seine Eltern bildungsfern sind und den staatlichen Bildungsmangel nicht mal ansatzweise auffangen können. Doch wer nicht im Kindesalter lesen und schreiben lernt, der kann dieses Manko später nur mit Mühe aufholen. Außerdem steigt die Gefahr, dass die Akzeptanz für die Flüchtlinge und ihre Situation zunehmend geringer wird.

Die Frage, wie unter diesen Voraussetzungen eine gelungene Integration stattfinden soll, ist leicht zu beantworten. Sie kann nicht gelingen.

