Um Mitternacht gibt es im Spiegelzelt am Martin-Gropius-Bau ein Geburtstagsständchen für Bärengewinnerin Nora Fingscheidt. Wunderkerzen, Glückwünsche der erlesenen Schar aus erfolgreichen Filmschaffenden. Später in der Nacht wird sich Jurypräsidentin Juliette Binoche mit Handkuss von Gastgeber Dieter Kosslick verabschieden, der sich mit einer Doppelverbeugung bedankt.

Und die siegreichen Italiener um den gut geschützten Autor Roberto Saviano, die für „La paranza dei Bambini“ einen Bären bekommen haben, wollen nicht gehen, ohne noch ein paar Erinnerungsfotos mit dem scheidenden Festivalchef in ihren Smartphones zu speichern. Die Straßenjungs aus dem Film sind aber schon wieder abgereist. Dafür genießt die junge Hauptdarstellerin aus "Systemsprenger" ihre erste Berlinale-Nacht.

„Eher werden die Festspiele ihn vermissen, als umgekehrt“

Nur wenige Berliner sind gekommen, in das Zelt, das nur 200 Gäste fasst. Peter Raue ist dabei, der die Filmfestspiele seit langem juristisch vertritt, und der langjährige Leiter der Festspiele Joachim Sartorius. „Das ist kein trauriger Abschied“ , konstatieren sie. „Er hat so viele Pläne.“ „Eher werden die Festspiele ihn vermissen, als umgekehrt“, prophezeit Raue. Und Sartoius, der Dichter, ergänzt: „Es gibt so viele andere Dinge, denen er seine Leidenschaft widmen kann.“

Jeder Gast wird noch mal einzeln verabschiedet und an das Samtjackett gedrückt. Der Abschied von Anke Engelke, die für das Bären-Dinner ihre große Abendrobe mit Schleppe und Bändern gegen ein feuerrotes Cocktailkleid ausgetauscht hat, dauert etwas länger. Lauter letzte Male.

Auch June Galgey ist dabei

Auch Gästebetreuerin June Galgey ist dabei. Schon über 70 Jahre alt ist sie und kommt jedes Jahr aus England zurück, um die VIPs durch die Stadt zu lotsen und ihnen alle möglichen Wünsche zu erfüllen. „Ich freue mich immer schon auf die Berlinale-Familie“, lacht sie. Die wird sich nun etwas anders zusammensetzen. Auch das vegetarische Festmenü, von Florian Glauert aus dem Restauarant Duke gekocht, wird als Ritual der Bärennacht wohl nicht unbedingt erhalten bleiben. Kraftbrühe von getrockneten Pilzen mit Rosmarin eröffnete das Siegermahl, gefolgt von Topinambur mit geflämmten Kartoffeln, wildem Brokkoli und Trüffelsauce. Zum Schluss ein Chocolate Cup Cake „Street Food Style“, alles vom Chef persönlich ausgesucht. Als Proviant gibt's noch einen kleinen braunen Pappkarton mit Süßigkeiten und dem Aufdruck "Care-Paket".

Nicht nur arrivierte Stars

So ist Berlin. Auch. Hier sind ja nicht nur arrivierte Stars versammelt, Preisträger, die sich zu Hause die Heizung nicht leisten können, weil alles Geld in den Hoffnungsträger Film gesteckt wird. Gewinner, die früher mal bei der Berlinale als Praktikanten begonnen haben, konnten sich anschließend in fetten Limousinen, auf deren Amaturen-Monitoren man auch einen Film hätte abspielen können, zum Crackers chauffieren lassen, um in einer selbstvergessenen Berliner Clubnacht in neue Pläne zu starten. Rappelvolle Tanzfläche, neben coolen Vodka-Drinks finden auch die typischen Berlinale-Beeren-Säfte ihre Abnehmer. Und als um zwei der Gewinner des goldenen Bären auftaucht, brennt noch mal Applaus auf. Auch so ist Berlin.

Mehr zum Thema 69. Filmfest in Berlin Die Berlinale muss sich neu erfinden

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de