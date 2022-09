Berliner Bäckereien in der Krise „Manche überlegen, auf Kastenbrote umzustellen“

Herr Kamm, Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte vergangene Woche in der Talksendung „Maischberger“ zu einer drohenden Insolvenzwelle im Winter, Betriebe wie Bäckereien könnten einfach erst mal aufhören zu produzieren. Was sagen Sie?

Einfach mal ein paar Wochen zuzumachen, ist undenkbar. Die Fixkosten laufen ja weiter: Die Mitarbeiter können nicht einfach in Kurzarbeit geschickt werden, Mieten werden weiterhin fällig, etwaige Darlehen müssen getilgt werden. Bäcker:innen müssten auf Rücklagen zurückgreifen, die sie seit der Corona-Pandemie vielleicht gar nicht mehr haben. Das kann zu einer sehr schnellen Insolvenz führen. Herr Habeck hat sich da sehr unglücklich ausgedrückt. Ich glaube aber, ihm ist spätestens jetzt der Ernst der Lage bewusst.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden