Berliner DJ Oliver Koletzki „So wie du gelebt hast, hast du höchstens noch 20 Jahre“

Ihr neues Album heißt „Trip to Sanity“, angelehnt an „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“?

Genau. Mein Vater hat mir vor 35 Jahren das Tabaluga-Hörspiel gegeben und das hat total meine Fantasie angekurbelt. Ich fand das klasse, wie der kleine grüne Drache die Welt entdeckt. Und jetzt, bei meinem zehnten Album, habe ich mich irgendwie daran erinnert und wollte eine Art zeitliche Reise machen – vom Beginn meiner Karriere bis heute. Mein erstes Album hieß ja „Get Wasted“, da ist also eine ziemliche Entwicklung bis „Reise zur Vernunft“.