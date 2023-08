Berliner FDP-Chef zur Verlängerung der A100 „Wir werden sicherstellen, dass das weiterläuft“

Herr Meyer, als Berliner FDP-Chef in der außerparlamentarischen Opposition blicken Sie vielleicht mit etwas Abstand auf das politische Tagesgeschäft in der Stadt. Daher: Was hat der neue schwarz-rote Senat aus Ihrer Sicht denn bisher gut gemacht?

CDU und SPD arbeiten harmonischer zusammen als die Konstellation davor. Man merkt, dass die Spannungen nicht mehr so da sind. Inhaltlich sehe ich keinen großen Unterschied zu dem, was davor passierte.