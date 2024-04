Berliner Feuerwehr übt für Fußball-EM Feuer im Fanzug, Rauch im Hauptbahnhof, Hunderte Verletzte

Es ist der 25. Juni, die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland läuft seit zehn Tagen, im Berliner Olympiastadion spielt die Gruppe D. An diesem Tag ist Anstoß zwischen Österreich und den Niederlanden. So spielt es die Berliner Feuerwehr an diesem Donnerstag, zwei Monate vor der EM, in der Einsatzzentrale in Charlottenburg durch.

Vier Tage lang übte der Stab in unterschiedlicher Zusammensetzung die Abläufe für die Spieltage in Berlin – und den Ernstfall. Der ist virtuell, gesteuert wird er von Experten von der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ). Sie bauen überraschende Wendungen in das Szenario ein, stellen das Krisengremium auf die Probe.