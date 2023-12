Berliner Feuerwehr vor Silvester „Hoffe, dass es Hunde und Katzen regnet“

Herr Barth, sind die Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr nach den Böllerrandalen diesmal ausreichend geschützt?

Aus meiner Sicht nicht. Hier wurden zehn, elf Monate verplempert. Es wurde viel gesprochen, es gab bestimmt tolle Ideen. Aber Machen ist wie Sagen, nur viel cooler. Es wurde aus Kostengründen nicht einmal geschafft, Gehörschutz zu besorgen.

Gab es wie angekündigt Trainings?

16 Tage vor Silvester gab uns die Polizei Handlungsempfehlungen zu Gefahrenlagen, worauf wir bei der Anfahrt achten müssen, auf Rückzugsmöglichkeiten, wo man abdrehen und wenden kann. Doch solche Abläufe müssen geübt werden, in Fleisch und Blut übergehen. Das ganze Jahr wäre Zeit gewesen, diese Stresssituationen zu trainieren. Bei den meisten Mitarbeitern ist von den Hinweisen wenig angekommen, sie fühlen sich nicht vorbereitet.

Was läuft diesmal besser?

Es gibt ein Lagebild, die Einsatzkräfte sehen mobil schnell, wo es brenzlig ist, welche Kieze umfahren werden sollten, ob an einer Einsatzstelle Rambazamba ist. Es gibt einen direkten Draht zur Feuerwehr, wir können die Polizei schnell zur Hilfe holen oder sie begleitet uns gleich in Gefahrengebiete. Auch die Nachsorgeteams sind verstärkt worden.

Wie blicken Sie auf Silvester?

Ich hoffe, dass es Hunde und Katzen regnet. Bei schlechtem Wetter ist weniger los. Die Angst vor der Eskalation ist groß. Der Nahost-Konflikt hat sich seit dem 7. Oktober in Berlin in den Gebieten niedergeschlagen, die auch Silvester die Hotspots sind. Das könnte alles verschärfen.

Davor warnte jetzt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Ich teile diese Sorge, viel mehr besorgt mich, dass sie das überhaupt gesagt hat, das strahlt doch aus.

Sie nimmt die Lage ernst, im Januar war sie nach den Randalen in der Feuerwache Neukölln, nehmen Sie ihr das nicht ab?

Sich mit der Feuerwehr fotografieren zu lassen ist wie mit Welpen, es sieht schön aus. Im Ernst: Die Polizei setzt viel mehr Beamte ein, aber die Innenministerin zündet die Lunte an. Die Frage ist, was sie getan hat. Schreckschusswaffen sind weiter frei verkäuflich, sie wollte eine Erlaubnis einführen. Eine Obergrenze für den Böllerkauf gibt es nicht, jeder Depp kann sich den Kofferraum vollladen.

Zur Person © Alexander Fröhlich Manuel Barth, 52. ist Landesvizechef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG), Personalrat bei der Berliner Feuerwehr und hat jahrelang in der Leitstelle Notrufe bearbeitet.

Zum Rettungsdienst: Der war 2022 nah am Zusammenbruch, ständig Ausnahmezustand, weil Rettungswagen fehlen. Wie ist die Lage?

Aktuell sehr angespannt, aber nicht ganz so wie vor einem Jahr. Damals hatten wir einen Fuß über dem Klippenrand. Jetzt stehen wir immer noch ganz dicht am Rand einer bröckelnden Klippe.

Was ist der Unterschied?

Damals hatten wir Dutzende Einsätze, die gar nicht beschickt wurden. Patienten mussten mit Löschfahrzeugen transportiert werden. Das hatten wir in diesem Jahr in diesem Ausmaß nicht.

Eigens wurde das Rettungsdienstgesetz geändert, um die Lage zu entschärfen. Was hat es gebracht?

Einiges, doch es wurde sogleich zunichtegemacht. Die Kassenärztliche Vereinigung organisiert seit Februar den akuten Krankentransport nicht mehr, das sind 17.000 Einsätze mehr für die Feuerwehr im Jahr. Die Besetzung der Notdienstpraxen wird zurückfahren. Die Hilfsorganisationen sind mit weniger Rettungswagen am Start. Wir haben überalterte, kaputte Autos, Reparaturen sind fällig, aber wir finden keine Werkstätten, kein Personal.

Und deshalb ist es im Dezember wieder so dramatisch?

Zum einen haben wir mehr Anrufe unter 112. Zum anderen höre ich dramatische Geschichten von völlig überlasteten Rettungsstellen. Von weinend zusammenbrechenden Krankenschwestern, weil sie der Lage nicht mehr Herr werden können, wenn sieben Rettungswagen warten.