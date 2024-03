Berliner „Friedensdemonstration“ am Karsamstag Niemand braucht diesen Ostermarsch!

Eine Nacht Anfang März im Osten Europas. Aus südlicher Richtung greift das russische Militär mit mehreren Wellen sogenannter Kamikaze-Drohnen weiter Ziele in der Ukraine an. Die unbemannten Flieger lösen Luftalarm in den Regionen Cherson, Mykolajiw und Saporischschja aus, später in der Nacht auch in der Hauptstadt Kiew. Seit Beginn des Angriffskriegs vor zwei Jahren ist das Alltag in der Ukraine.