Berliner Hotline auf Hebräisch „Matan“ hilft israelischen Migranten

Kostenfreie Beratungs- und Hilfehotlines gibt es in Deutschland einige. Ob die „Nummer gegen Kummer“ oder die „Telefon-Seelsorge“ – die Angebote sind so zahlreich wie die Menschen und ihre Sorgen. In Berlin wurde nun eine neue, bisher einzigartige Hotline ins Leben gerufen: „Matan“ richtet sich eigens an hebräischsprachige Personen.