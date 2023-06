Berliner Mahnmal geschändet Zerstörung, wo einst die Synagoge stand

Zerstörung am Mahnmal für die zerstörte Synagoge in Berlin-Spandau: Seit 1989 steht dieses Mahnmal am Altstadtufer, direkt an Spree Ecke Havel, wo einst die Synagoge von Rabbiner Arthur Löwenstamm stand (Lindenufer Ecke Kammerstraße). Der Rabbiner wurde misshandelt und floh, das Gotteshaus wurde niedergebrannt und von den Nazis abgerissen.

Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt, weil die Lichtinstallation in Erinnerung an das „Ewige Licht“ in der Synagoge zerstört worden ist. „Antisemitische Motive sind nicht ausgeschlossen“, erzählt die Erinnerungsbeauftragte der evangelischen Kirche, Gudrun O’Daniel-Elmen. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Kein Picknickplatz, kein Spielplatz. „Wir bitten Sie darum, auf das Mahnmal zu achten“, steht auf einem Zettel am Mahnmal. Dazu die Bitte: „Auch die angefügte Mauer mit den Namen der ermordeten Spandauer Jüdinnen und Juden wird leider oft nicht mit dem nötigen Respekt behandelt, sondern als Picknick oder Spielplatz verstanden.“

Der Gedenkstein aus der Nähe fotografiert. © André Görke

מלחמת בני אור בבני חושך steht auf dem Gedenkstein unten rechts, was laut www.gedenktafeln-in-berlin.de so viel heißen soll wie „Krieg der Söhne des Lichts gegen die Söhne der Finsternis“.

„Dieses Mahnmal erinnert an die Leiden der Spandauer Bürger jüdischen Glaubens während der Terrorherrschaft der Nationalsozialisten. Unweit dieser Stelle auf dem Grundstück Lindenufer 12 stand das Jüdische Gotteshaus, das 1938 zerstört wurde“, steht unter den hebräischen Worten auf der Gedenktafel.

Das Mahnmal am Altstadt-Ufer. Die Synagoge stand hinten anstelle der Häuser. © André Görke

Das Mahnmal stammt von den Architekten Ruth Golan und Kay Zareh, die in Spandau keine Unbekannten sind: Sie haben 1990 auch die heutige Bertolt-Brecht-Oberschule entworfen.

Erst im Sommer 2022 hatten Unbekannte die Erinnerungstafel vor dem einstigen Wohnhaus von Rabbiner Löwenstamm beschmiert, verätzt, zerstört. Arthur Löwenstamm war von 1917 bis 1938 Rabbiner in Spandau, ehe die Nazis die Synagoge am Havelufer in Brand steckten, Geschäfte verwüsteten und Löwenstamm ins KZ Sachsenhausen verschleppten.

Spandaus letzter Rabbiner: Arthur Löwenstamm. © privat

Der Rabbiner wurde so lange misshandelt, bis er seine Gemeinde aufgab, und kam dann frei. Er floh 1939 nach England und starb 1965 in Manchester. Seit 2002 trägt auch eine Straße in Staaken seinen Namen.

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Gerne! Dann empfehlen wir Ihnen unseren Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, in dem wir Kiez-Nachrichten bündeln, Debatten aufgreifen, aus dem Rathaus berichten und Tipps und Termine nennen. Der Spandau-Newsletter erscheint einmal pro Woche und ist kostenlos erhältlich unter tagesspiegel.de/bezirke.

Abgesoffene Heerstraße: Autobahn GmbH meldet sich beim Newsletter nach Wasserschaden an der Freybrücke

BVG-Ranking: die unpünktlichsten Busse in Spandau und die Vorzeigelinie - dieAuswertung im Newsletter

und die Vorzeigelinie - dieAuswertung im Newsletter 75 Jahre Musikschule : Die Chefin im Newsletter-Interview über die Party, den Musikbus, die Wannsee-Fähre und einen italienischen Fleck in der Altstadt

: Die Chefin im Newsletter-Interview über die Party, den Musikbus, die Wannsee-Fähre und einen italienischen Fleck in der Altstadt 2600 neue Hotelbetten in Spandau? Das steckt wirklich hinter der Meldung - mit Klartext vom Bürgermeister im Newsletter zu den Massenunterkünften im Industriegebiet

Das steckt wirklich hinter der Meldung - mit Klartext vom Bürgermeister im Newsletter zu den Massenunterkünften im Industriegebiet Jonny-K.-Park : Neuer Spielplatz erinnert an Opfer vom Alex

: Neuer Spielplatz erinnert an Opfer vom Alex Campingplatz in Siemensstadt besonders beliebt bei Touristen

in Siemensstadt besonders beliebt bei Touristen Schulbaustellen in Spandau: Was in den Sommerferien geplant wird - im Newsletter finden Sie Schule für Schule

in Spandau: Was in den Sommerferien geplant wird - im Newsletter finden Sie Schule für Schule Staufalle Klosterstraße: Stadtrat nennt die Bauzeit , wann alles wieder läuft

, wann alles wieder läuft Randale am Mahnmal für die zerstörte Synagoge - Fotos und Hintergründe

- Fotos und Hintergründe Viele Tipps im Newsletter: Sommerfest im Fort Hahneberg, Sommerkonzert im Johannesstift, Tanzen in der Wasserstadt. ..

.. Viel Kirche im Newsletter: Tiergottesdienst , ein Fest für die Pfarrerin in Siemensstadt...

, ein Fest für die Pfarrerin in Siemensstadt... Viele Termine im Newsletter: Sperrmüll-Aktion, Gartenschule, Bau-Infos zum Siemens-Campus , wo es jetzt losgeht...

, wo es jetzt losgeht... Viel Sport: Handball-Fest in Hakenfelde, Rudern gegen Krebs...

Sportplätze und Bewässerung: Wie das Rathaus und der Golfclub Gatow Wasser sparen, erklären beide im Newsletter

...und noch viel mehr aus Spandau lesen Sie im Bezirksnewsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.