Berliner Parteibasis stimmt ab Halbzeit bei SPD-Mitgliederbefragung – bislang 5300 Stimmen abgegeben

Bei der Mitgliederbefragung der Berliner SPD zur künftigen Doppelspitze haben zur Halbzeit rund 30 Prozent ihre Stimme abgegeben. Bis Freitagnachmittag beteiligten sich gut 5300 der 18.000 Mitglieder, wie ein SPD-Sprecher auf Anfrage mitteilte. Die Befragung war am 6. April gestartet und läuft bis zum 19. April um 22 Uhr. Parteimitglieder können online oder per Brief abstimmen. Für die neue Doppelspitze bewerben sich drei Zweierteams.