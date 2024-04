Berliner Projekt gegen unentschuldigtes Fehlen „Es gibt Eltern, die akzeptieren die Schulpflicht nicht“

Melanie Sommer sitzt in ihrem Büro und kann das Problem für Neukölln ganz einfach darstellen. Sie muss nur ein paar Zahlen referieren. „2022 gab es in Neukölln 20 Prozent mehr Schulabbrecher als in anderen Bezirken“. Oder: „Jedes Schuljahr brechen im Schnitt 500 Kinder und Jugendliche die Schule ab.“ Oder: „Im Schuljahr 2022/23 gab es in Neukölln 2124 Schulversäumnis-Anzeigen, betroffen waren davon 1189 Kinder.“