Auch wenn der Sieg bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg ersten Hochrechnungen zufolge klar an die SPD geht, kamen die ersten und ausgelassensten Glückwunsche aus Berlin in die Hansestadt von den Grünen. Von einem „Wahnsinnsergebnis“ sprach Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek kurz nach Schließung der Wahllokale angesichts eines absehbaren Ergebnisses von rund 25 Prozent der Stimmen für ihre Partei.

„Die Hamburgwahl hat ganz klar rot-grüne Politik gestärkt und ganz Deutschland darf Hamburg feiern, wenn dort erstmals die AfD aus dem Landtag fliegt. Ein glücklicher Tag in jedem Sinn“, erklärte sie mit Blick auf das mögliche Ausscheiden der AfD weiter. Die Partei lag zunächst bei 4,7 Prozent der Stimmen. Ein Ausscheiden aus der Bürgerschaft scheint möglich.

Die Grünen erhalten Zuwachs

Silke Gebel, neben Kapek ebenfalls Vorsitzende der Berliner Grünen-Fraktion, ergänzte: „Ich gratuliere Katharina Fegebank ganz herzlich zu diesem historisch besten Wahlergebnis für Grüne in Hamburg. Die Grünen haben in Hamburg als einzige Partei Zuwachs an Wählerinnen und Wähler erhalten.

So viel Zuspruch für gute Regierungsarbeit spricht für sich.“ In Richtung der von den Wählern deutlich abgestraften Parteien CDU, FDP und AfD sagte Gebel: Die Ereignisse in Thüringen haben sicherlich auch in die Hamburgwahl reingespielt.“

Für den ersten Prognosen zufolge mit 37,5 Prozent der Stimmen klaren Wahlsieger SPD erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: „Im Namen der Berliner SPD gratuliere ich Peter Tschentscher zu seinem deutlichen Wahlsieg.

Das Ergebnis zeigt: Die Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass die Hamburger SPD wirtschaftsnah und programmatisch gut für die Stadt ist.“ Die SPD zeige „als Bollwerk gegen Rechts klare Kante“, und trete geschlossen für ihre Positionen ein, so Müller weiter. „Im schnellen Wandel der Gesellschaft stehen unsere sozialdemokratischen Werte und unsere soziale Politik, die wir mit den Menschen gemeinsam gestalten und die niemand zurücklässt, hoch im Kurs.“

SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte: „Ich bin stolz auf Hamburg, die Demokratie und meine SPD, die gezeigt hat, dass sie kämpfen und Wahlen gewinnen kann.

„Das Mitte-Links-Lager ist gestärkt“

Hamburg ist ein Vorbild für uns alle, Hamburg macht Mut.“ Mit Blick auf die AfD sagte Saleh: Sie Rechtspopulisten von der AfD wurden an den Wahlurnen für ihre Hetze und dem von ihnen gesäten Hass abgestraft.“

Positive Stimmung auch bei den Berliner Linken. Katina Schubert, Vorsitzende des Landesverbandes, erklärte: „Das Mitte-Links-Lager ist damit gestärkt. Das schönste an dieser Wahl: CDU, FDP und AfD verlieren nach dem Tabubruch erheblich.

Das ist wenige Tage nach dem verheerenden Terroranschlag von Hanau ein ermutigendes Zeichen. Danke Hamburg.“ Carola Bluhm, Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, erklärte: „Die ersten Prognosen zeigen eine deutliche Mehrheit für die Parteien des Mitte-Links-Lagers.“ Sie begrüßte es, dass die Parteien, die „die Erosion des Parteiensystems“ vorangetrieben haben, abgestraft wurden.

Kai Wegner, Chef der Berliner CDU, erklärte: „Der heutige Abend ist bitter für die CDU in Hamburg und für die CDU insgesamt.“ Die Bürgerschaftswahl sei „das Ergebnis des Orientierungsverlustes und der vielen Fehler der CDU in den letzten Wochen rund um Thüringen“, sagte Wegner und forderte mit Blick auf die Personaldebatten innerhalb seiner Partei: „Das Ergebnis macht auch nochmal deutlich, dass die CDU keine Zeit zu verlieren hat.

„Für die FDP heißt es hoffen!“

Die offenen Führungsfragen müssen schnellstmöglich geklärt werden.“ CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sprach mit Blick auf das Ergebnis seiner zunächst bei 11,5 Prozent der Stimmen liegenden Partei von einem Ergebnis, dass „uns eine Warnung sein muss: Wir müssen uns weniger mit uns selbst, sondern mit ganzer Kraft den Problemen der Menschen beschäftigen“, sagte Dregger. „Mit Tatenkraft und überzeugenden Konzepten verdienen wir uns das Vertrauen, das wir brauchen, um Berlin und Deutschland stabil und erfolgreich zu führen.“

Aus den Reihen der FDP, die ersten Prognosen zufolge mit fünf Prozent der Stimmen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen muss, gab es zunächst zurückhaltende Reaktionen. Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der Hauptstadt-Liberalen, widmete sich in einer ersten Reaktion der Konkurrenz und twitterte: „Ein starkes Zeichen in Hamburg, dass die Hetzer der AfD offensichtlich nicht mehr in der #Bürgerschaft vertreten sind! Ein Ziel was wir uns auch für Berlin vornehmen sollten.“ Mit Blick auf die eigene Partei schrieb er: „Für die FDP heißt es hoffen!“

Lars Lindemann, kommissarischer Generalsekretär der Liberalen, freute sich trotz der zum Zeitpunkt des Gesprächs noch unklaren Zukunft der FDP-Fraktion über deren Ergebnis und räumte ein: "Das war so nicht zu erwarten." Lindemann äußerte sich zufrieden über das absehbare Ausscheiden der AfD aus der Bürgerschaft.

Kein freundlicher Tag für die AfD

AfD-Sprecher Ronald Gläser erklärte via Twitter: „Es war klar, dass die AfD auch Rückschläge erleben würde. Gibt kein Abo auf ständige Zuwächse. Nun scheint der Moment da zu sein.“ Gläser führte die Verluste seiner Partei auf „eine einzigartige Hetzkampagne“ zurück und erklärte: „Langfristig wird die Vernunft obsiegen.“

Nicolaus Fest, Vorsitzender des Notvorstands der Berliner AfD, bezeichnete den Wahltag als „einen unerfreulichen Tag“ für die AfD und „eine Katastrophe für die parlamentarische Demokratie“. „Deren Gegner haben triumphiert“, sagte Fest und erklärte: „Linksradikale Übergriffe, die üblich-exzessiven Plakatzerstörungen und besonders die Verleumdungen nach Thüringen, Halle und Hanau haben den Einzug der einzigen wahren Oppositionspartei ins Hamburger Rathaus verhindert.“ Fest prognostizierte, der „Triumph der Lüge“ werde sich als „Pyrrhussieg“ erweisen und kündigte an: „Die AfD wird stärker zurückkommen als zuvor.“

Georg Pazderski, Fraktionsvorsitzender der Berliner AfD, forderte seine Partei „unabhängig von der offenen Frage des Passierens der 5%-Hürde“ dazu auf, „ihr bürgerlich-konservatives Image“ zu schärfen und „eine noch klarere Grenze nach Rechtsaußen“ zu ziehen. Ziel müsse es sein, „mehr bürgerliche Zielgruppen direkt zu erreichen.“