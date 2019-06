Das verwirrende Nebeneinander hunderter Baumaßnahmen an Berlins Schulen hat nun auch Berlins Bildungspolitiker verwirrt: Sie warfen sich am Wochenende gegenseitig vor, „Unfug“, „falsche Aussagen“ sowie einen „großen Bluff“ zu verbreiten. Was ist geschehen?

Ausgangspunkt der Streiterei war die Behauptung von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), dass „die Bezirke für die Osterferien Arbeiten an 232 Schulen mit einem Volumen von gut 194,8 Millionen Euro gemeldet haben“. Scheeres hatte die Zahlen zuvor in den Schulämtern angefordert, um zu zeigen, dass die Schulbauoffensive wirkt. Dafür hatte sie eigens zu einer Baustellenbesichtigung eingeladen.

Das war im April. Woraufhin der CDU-Abgeordnete Mario Czaja jetzt nachfragte, was denn nun von diesen angekündigten Arbeiten tatsächlich in den Osterferien erledigt worden sei. Als Antwort erhielt er von der Bildungsverwaltung die entsprechenden Listen der Bezirke. Diese Listen sind aber höchst lückenhaft: Manche Bezirke haben gar keine Antworten gegeben, andere haben alle Maßnahmen aufgeführt, sodass sichtbar wird, dass zum Ende der Osterferien nur ein Bruchteil der Gelder ausgegeben worden waren. (pdf der Anfrage zum Herunterladen HIER)

Fünf Bezirke lieferten keine Zahlen

Was aber besagen diese Listen? Für Czaja steht fest, dass die von Scheeres angekündigten Schulsanierungen in den Osterferien „leider ein großer Bluff“ und ein „faules Ei“ waren, wie er am Sonntag verbreitete. Tatsächlich lesen sich die Abgaben der Bezirke ernüchternd: Die Angaben für Mitte, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau fehlen komplett. Bei weiteren sechs Bezirken wurde bisher nur ein Bruchteil ausgegeben. So listet Neukölln etwa auf, von den geplanten 6,9 Millionen Euro bislang nur 1,3 verbaut zu haben, Reinickendorf 2,8 von 19 Millionen Euro, Tempelhof-Schöneberg sogar nur 0,7 von angegebenen 23,6 Millionen Euro, was drei Prozent entspricht.

Große Differenzen

Friedrichshain-Kreuzberg hatte ein Viertel der 22 aufgelisteten Millionen verausgabt und Charlottenburg-Wilmersdorf ein gutes Fünftel von ebenfalls rund 22 Millionen. In Steglitz-Zehlendorf konnte eine von fünf Millionen als "verbaut" vermeldet werden.

Als am brauchbarsten erwiesen sich die Angaben aus Treptow-Köpenick: Das Schulamt hatte auf Scheeres' Abfrage hin im April Baumaßnahmen im Umfang nur von 450.000 Euro angegeben - kleine Projekte also, die tatsächlich in kurzer (Ferien-)Zeit machbar waren. Und so konnte der Bezirk jetzt bei Czajas Rundfrage verkünden, dass über 90 Prozent der für die Osterzeit geplanten Arbeiten abgeschlossen waren.

Drei Gründe für lückenhafte Angaben

Pankows Bildungsstadtrat Torsten Kühne (CDU) warnte am Sonntag aber davor, aus den Listen falsche Schlüsse zu ziehen und nannte drei Gründe für spärliche Angaben: Erstens brauche die Rechnungslegung eben seine Zeit, zweitens handele es sich um laufende Baumaßnahmen und drittens lasse die Bildungsverwaltung den Bezirken mitunter nur zwei Tage Zeit für die Beantwortung komplizierter Anfragen, was kaum zu schaffen sei.

"Ein Marathon und kein Sprint"

Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) schloss sich dieser Argumentation im Großen und Ganzen an. Im Übrigen sei die Schulbauoffensive ein Marathon und kein Sprint: „Daher sind die Ausführungen von Herrn Czaja absoluter Unfug“, so Kleebank. Auch die Bildungsverwaltung verwies auf die Dauer der Rechnungslegung: „Deshalb ist die Aussage von Herrn Czaja auch falsch“, sagte ein Sprecher im Hinblick auf Czajas Behauptung, die Osterferien-Offensive sei ein „Bluff“ gewesen.

Um künftig zu vermeiden, dass die Angaben der Bezirke so extrem auseinanderklaffen und kaum miteinander vergleichbar sind, schlägt Kühne vor, das Berichtswesen endlich zu vereinheitlichen.

Warum die Ferien so wichtig für den Schulbau sind

Ausgangspunkt für die inzwischen schon traditionellen Baustellenbegehungen Scheeres' zum Ferienbeginn, war und ist der Umstand, dass wegen des Baulärms manche Arbeiten nur in der Ferienzeit stattfinden können. Aus diesem Grund streben die Bezirke eine verstärkte Bautätigkeit in den Ferien an. Wenn es bei den lärmintensiven Arbeiten Verzögerungen gibt, kann das unter Umständen dazu führen, dass der Unterricht zu Schulbeginn ausfallen muss, wie nach den Sommerferien 2018 in der Hausburgschule in Friedrichshain.

Die Liste mit den von Scheeres veröffentlichten Ferienbaustellen als pdf zum Herunterladen HIER.