Berliner Schulleiterin kapituliert Hunderten Schülern droht Homeschooling – weil ihr Gymnasium marode ist

Das marode Gymnasium am Europasportpark will nach den Herbstferien mit einem Demonstrationszug von Prenzlauer Berg zum Roten Rathaus auf seine prekäre bauliche Situation und das Fehlen einer Sanierungszusage aufmerksam machen. Dies kündigte Gesamtelternsprecher André Mors gegenüber dem Tagespiegel an. Die Aktion sei für den 11. November geplant, andere Schulen könnten auch gern mitkommen.

