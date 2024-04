Berliner SPD-Mitgliederbefragung Mindestquote bei Abstimmung bereits erfüllt

Die Mitgliederbefragung der Berliner SPD zur künftigen Doppelspitze ist in jedem Fall gültig. Das dafür notwendige Mindestquorum von 20 Prozent wurde schon drei Tage nach dem Start der Befragung am vergangenen Samstag erfüllt, wie ein SPD-Sprecher am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Demnach stimmten bis Dienstag 12.00 Uhr bereits 4138 Berliner SPD-Mitglieder online oder per Brief ab. Das vorgeschriebene Quorum liegt bei 3606 abgegebenen Stimmen.