Die Senatsinnenverwaltung betrachtet das geplante Volksbegehren "Berlin autofrei" als unzulässig. Das geht nach einem rbb-Bericht aus der Stellungnahme des Ressorts für die Position des Senats hervor. Demnach sei das Ziel einer autofreien Innenstadt verfassungswidrig. Es verstoße sowohl gegen das Grundgesetz, als auch gegen die Landesverfassung.

Einer Sprecherin der Innenverwaltung zufolge wäre es unverhältnismäßig, den privaten Autoverkehr in der gesamten Innenstadt grundsätzlich zu verbieten und Fahrten nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen, heißt es in dem Bericht. Das sei mit dem Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit unvereinbar.

Die Innenverwaltung hatte die Zulässigkeit des Volksbegehrens geprüft. Das Ergebnis sei am vergangenen Mittwoch an die fachlich zuständige Verkehrsverwaltung gegangen, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Verkehrsverwaltung werde einen Beschlussvorschlag für den Senat erarbeiten, sodass dieser innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 15 Tagen über seinen Standpunkt zum Volksbegehren beschließen könne. Das könnte bereits am Dienstag in einer Woche passieren.

Die Initiative "Berlin autofrei" will den Autoverkehr im Berliner S-Bahn-Ring stark einschränken. Dazu sollen Bürger privat nur noch bis zu zwölf Fahrten pro Jahr mit dem Pkw in der Innenstadt machen dürfen. Ausgenommen davon sollen Busse und Taxen, der Wirtschafts- und Lieferverkehr, sowie Polizei, Feuerwehr und mobilitätseingeschränkte Menschen sein.

Eine zunächst angedachte Einschränkung, dass die Privatfahrten nur für den Transport schwerer oder sperriger Güter oder für Urlaubsfahrten genutzt werden dürfen, hat die Initiative mittlerweile wegen rechtlicher Bedenken aus dem Gesetzestext gestrichen.

„Berlin autofrei“ hat 50.000 Unterschriften gesammelt

„Wir haben mündlich Bescheid erhalten, dass die Senatsinnenverwaltung unser Volksbegehren als unzulässig ansieht“, sagte die Sprecherin der Initiative, Nina Noblé, am Dienstag dem Tagesspiegel. Schriftlich liege die Stellungnahme des Senats bislang nicht vor, deshalb könne man sich derzeit auch nicht zur Begründung der Senatsinnenverwaltung äußern.

Die Bürgerinitiative hatte im vergangenen Jahr mehr als 50.000 Unterschriften für ihr Anliegen an die Innenverwaltung übergeben und die Einleitung eines Volksbegehrens beantragt. Nötig dafür sind 20.000 gültige Stimmen. Diese Voraussetzung war nach einer früheren Prüfung der Innenverwaltung erfüllt.

Nun steht die offizielle Stellungnahme des Senats zur Zulässigkeit des Begehrens aus. Sie sollte ursprünglich bis zum 5. Januar vorliegen. Wegen der Änderungen am Gesetzestext durch die Initiative hatte sich schon diese Frist auf Anfang März verschoben. Doch dann gab es erneuten Gesprächsbedarf zu den Einzelheiten des Volksbegehrens. (mit dpa)