Berliner Wahlprogramm 2023 Grüne wollen Klassen 5 und 6 an Gymnasien abschaffen

Eine Grundfeste der Berliner Bildungslandschaft steht zur Disposition: Wenn es nach den Grünen geht, sollen alle Berliner Kinder sechs Jahre lang in der Grundschule lernen. Einen Ausweg nach vier Jahren solle es nicht mehr geben. So steht es im aktuellen Programm der Grünen für die Wiederholungswahl am 12. Februar.

„Sechs Jahre gemeinsame Grundschulzeit wollen wir verbindlich für alle Kinder gleichermaßen verankern“, heißt es unmissverständlich im Wahlprogramm mit dem Titel „Grün. Gerecht. Gemeinsam.“ Ziel sei es, mit einer Qualitätsoffensive „unsere Grundschulen mindestens so attraktiv zu machen wie Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft oder die Gymnasien, die heute in der fünften Klasse beginnen“. Grundschulen sollen demnach so unterstützt werden, „dass sie auch in Klasse fünf und sechs alle Kinder bestmöglich fördern können“.

Die Abschaffung des Gymnasiums steht nicht zur Debatte. Louis Krüger, grüner Bildungspolitiker

Die Abschaffung der grundständigen Klassen ist kein neuer Einfall, fand sich vielmehr bereits im grünen Wahlprogramm 2021. Auch die SPD-Linke sowie die Linkspartei haben diese Reform schon lange auf der Agenda. Es kam nach der Wahl 2021 aber nicht mehr zur Sprache, weil mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse zwei eher konservative SPD-Politikerinnen den bildungspolitischen Rahmen absteckten. Das könnte sich nach der Wahl ändern – insbesondere dann, wenn die Grünen, die Linken oder ein Vertreter des linken SPD-Flügels das Bildungsressort übernehmen würden.

Als Bundeshauptstadt bekam Berlin zusätzliche grundständige Klassen hinzu

Die Folgen eines solchen Schritts wären erheblich, denn die grundständigen Klassen haben eine wichtige Funktion. So bilden sie die Brücke für Zugezogene, denn bundesweit verfügen alle Bundesländer außer Berlin und Brandenburg nur über vierjährige Grundschulen. Wer also in Klasse 5 oder 6 zuzieht und in der Heimatstadt bereits ein Gymnasium besuchte, müsste zurück auf die Grundschule.

10 Prozent der Grundschüler wechseln vorzeitig auf ein Gymnasium

Zwar hatten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass Berlin generell die sechsjährige Grundschule bekommen sollte. Es waren aber von Anfang an Ausnahmen möglich. Das war etwa dem Lateinlernen geschuldet: Die altsprachlichen Gymnasien durften daher mit Klasse 5 beginnen.

Dieses Angebot wurde ausgebaut, als Berlin Bundeshauptstadt wurde, um den vielen Bundesbeamten, Wirtschaftsvertretern, Künstlern und allen anderen entgegenzukommen, die seither zu Hunderttausenden mit ihren Familien nach Berlin kamen. In diesem Zuge wurden in jedem Bezirk auch fünfte und sechste Gymnasialklassen speziell für die Hochbegabten eingerichtet. Inzwischen wechselt etwa jede und jeder zehnte vorzeitig auf das Gymnasium. Rund 50 Schulen bieten diese Möglichkeit.

Nach der Abschaffung der fünften und sechsten Klassen sollen „die frei werdenden Kapazitäten an den bislang grundständigen Gymnasien erhalten bleiben und dem Aufbau weiterer Züge ab der siebten Klasse dienen“, haben sich die Grünen vorgenommen.

Im Übrigen liege die politische Priorität bei der „Stärkung und dem Ausbau der Gemeinschaftsschulen für ein langes gemeinsames Lernen und eine bessere Inklusion an unseren Schulen“, erläuterte der grüne Schulpolitiker Louis Krüger auf Anfrage. Eine „Abschaffung des Gymnasiums“ stehe aber „nicht zur Debatte“, betonte er als Reaktion auf eine entsprechende Nachfrage des Tagesspiegels. Anlass war eine offenbar missverständliche Aussage bei einer Diskussionsveranstaltung des Vereins Schlaufuchs am Donnerstagabend.

