1,2 Millionen Euro für Viktoria Berlin 94 neue Investoren unterstützen Frauen-Fußballteam

Musik soll ja bekanntlich die Laune und die Motivation steigern. Demnach dürfte es bei den Gründerinnen und Spielerinnen des Fußballteams Viktoria Berlin kurz vorm Saisonauftakt am Sonnabend recht beschwingt zugehen. Zum einen, weil die Spielerinnen ihre Lieblingssongs jetzt auf Bluetooth-Kopfhörern im Viktoria-Design (himmelblau) zum Einspielen im heimischen Stadion in Lichterfelde hören können: Die Berliner Firma Teufel Lautsprecher hat als weiterer Sponsor das Team der Regionalliga-Nordost mit Soundtechnik, wie den Kopfhörern und Bluetooth-Boxen ausgestattet. Zum anderen gibt es 94 Neu-Investor:innen zu verkünden. Diese geben dem Regionalliga-Team der Frauen in der zweiten Finanzierungsrunde rund 1,2 Millionen Euro.