Asbestprobleme durch Sanierungswelle So stark sind Wohnungen in Berlin betroffen

Von der Gefahr in ihrer Wohnung wusste Silvia Meiners nichts. Erst als sie einen Wasserschaden in ihrem Wohnzimmer hat, erfährt sie von ihrem Vermieter, dass in der Wohnung krebserregender Asbest verbaut worden ist. Um den Fußboden zu erneuern, muss die Wohnung saniert, der giftige Stoff entsorgt werden. Meiners, die in Wirklichkeit anders heißt, ist schockiert: „Niemand hat mir etwas gesagt“, kritisiert sie. Die junge Frau lebt in einer Wohnungsanlage im Berliner Süden mit 70 Wohnungen, die in den 60er Jahren für die amerikanischen Soldaten gebaut worden waren und nach dem Abzug der Alliierten an Bundesbedienstete vermietet wurden. Meiners muss ihre Wohnung nun vorübergehend räumen, bis die Sanierung abgeschlossen ist.