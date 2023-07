Ausbildungsplätze im Handwerk Branche wirbt um Nachwuchs

Anlässlich des Beginns des Ausbildungsjahres am 1. August hat das Handwerk für sich geworben. „Wer Zukunft gestalten will, wer Klimaschutz aktiv betreiben will, wer Sinnvolles tun will, der ist im Handwerk genau richtig“, teilt der Zentralverband des Handwerks (ZDH) mit. Aktuell böten die Betriebe bundesweit noch 36.000 Plätze an. Wie viele davon sich in Berlin befinden, ist nicht bekannt. Die hiesige Handwerkskammer verfügt über keine Daten, verweist aber auf die Lehrstellenbörse, bei der am Montag 281 offene Stellen angezeigt waren.

„All jene jungen Menschen, die ihre Berufswahl noch nicht getroffen haben, kann ich nur ermutigen, ins Handwerk zu kommen“, appellierte ZDH-Präsident Jörg Dittrich an die Jugendlichen. Die Zukunftsperspektiven seien hervorragend, weil das Handwerk für alle Transformations- und Modernisierungsprozesse unverzichtbar ist. Beim Klimaschutz, bei der Energie- und Mobilitätswende, bei der energieeffizienten Sanierung und dem Neubau von Gebäuden, beim analogen und digitalen Infrastrukturausbau, für SmartHome und E-Health –überall würden Handwerker gebraucht.