Berliner Agentur für Online-Marketing So finden kleine Dienstleister mit Google Maps ihre Kunden

Man ist neu in der Stadt und keine Ahnung wo die nächste Reinigung ist? Man öffnet Google Maps auf dem Handy und tippt „reinigung“ ein. Unterwegs auf der Suche nach einem schnellen Imbiss in der Gegend? „restaurants“ bei Google Maps eingegeben, und rot-weiße Pins signalisieren, wo es hier was gibt.

Jede mögliche Art von Laden oder Dienstleistung findet man auf Google Maps. Unabhängige Daten dazu, wie relevant das für diese Firmen wirklich ist, gibt es wenig. Doch Studien von Marketing-Agenturen zeigen eine klare Richtung auf: Das Thema wird auch für den Laden an der Ecke wichtiger. 2019 ermittelte ein Marktforschungsinstitut, dass 77 Prozent der Umfrageteilnehmer Google Maps nutzen, um Infos zu Unternehmen bei sich in der Nähe zu finden. 30 bis 40 Prozent der Kundinnen fanden 2020 laut einer kanadischen Agentur lokale Unternehmen über Google Maps.

Inzwischen haben sich Agenturen auf diese Form lokaler Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Was bringt das und was kann man als Inhaberin selber machen?

Im Friseursalon zahlt sich Marketing aus

York Dudlitz macht vieles selbst. Er ist Assistenz der Geschäftsführung im Friseursalon Kirstin Ellen Vietze in Mitte. Vor einem halben Jahr beauftragte der Salon eine Agentur für Online-Marketing, weil er neue Kunden gewinnen wollte. Die Agentur sollte die Webseite für Suchmaschinen optimieren (abgekürzt SEO, von „Search Engine Optimization“) und Anzeigen auf Google schalten. Um das Google-Unternehmensprofil kümmert sich Dudlitz: „Das ist wie eine digitale Visitenkarte.“

Er schreibt rein, welche Dienstleistungen der Salon genau anbietet, lädt Fotos hoch, die das hell ausgeleuchtete Interieur des Salons und gelungene Haarschnitte zeigen, antwortet auf Fragen („Hi, ich würde gerne meine Haare spenden, kann man das hier machen?“) und bedankt sich für positive Bewertungen („Vielen Dank für die tolle Bewertung. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.“). Grob geschätzt brauche er eine Stunde im Monat für das Google-Profil. Der Aufwand zahlt sich aus: „Wir merken, dass es was bringt“. Ob nun Google-Anzeigen, die SEO-konforme Webseite oder das Google Maps-Profil am meisten neue Kunden in den Laden lockten, könne er nicht sagen.

Eine Webseite ist nicht mehr so wichtig

Jasper Dürr zufolge macht Dudlitz vieles richtig. Dürr ist Inhaber einer Berliner Agentur für lokales SEO-Marketing. „Locally Visible“ ist darauf spezialisiert, über Google Maps kleine Geschäfte, die eine lokale Zielgruppe haben, zu mehr Sichtbarkeit auf Google Maps zu verhelfen. Restaurants, Tattoostudios oder Solaranlagenhersteller zählen zu seinen Kunden. Dürr und seine sechs Mitarbeiter kümmern sich um den Teil, den York Dudlitz selbst macht: Das Unternehmensprofil auf Google auf Vordermann bringen und pflegen.

Drei Tipps für Ihr Geschäft: Alle Felder ausfüllen

Alle Optionen, die Google einem bietet, sollten ausgefüllt sein. Pluspunkte für kontinuierliche Updates. Schlagwort im Namen des Profils

Im Titel oder Namen des Ortes muss das wichtigste Wort stehen, zum Beispiel „Friseur“ bei einem Friseursalon. Auch in allen anderen Texten sollten Schlagwörter zu den eigenen Dienstleistungen vorkommen. Auf Bewertungen antworten

So signalisiert man Aktivität. In den Antworten sollte man wiederum Schlagwörter einbringen.

Die Zeit der Websites sei passé: Googelt man „Friseur Berlin“, werden einem zuerst per Kartenvorschau die Google Maps-Profile angezeigt - und erst danach die gelisteten Webseiten. So weit runter gingen die meisten User heute nicht mehr: „Nur 20 Prozent der Suchenden gehen auf die Webseite. Sie spielt nicht mehr die wichtigste Rolle“, sagt Dürr. Die zu bauen, könne schnell teuer werden. Bei Google Maps hätten alle die gleichen Startbedingungen, sagt Dürr: „Als kleines Unternehmen kann man damit an den ganz großen Namen vorbeiziehen.“ Interessant sei das vor allem für Branchen, in denen es viel Konkurrenz gibt, wie Kosmetiksalons, oder wo man schnell einen Service braucht und nicht nach persönlichen Empfehlungen geht.

Im Prinzip könne man das selbst machen, sagt Dürr, nur: „Viele haben kein Bewusstsein dafür. Das ist der Markt für unsere Agentur.“ Der erste Monat ist kostenlos „zur Probe“, da wird das Profil ausgefüllt. Danach kümmere man sich darum, aktiv im Profil zu bleiben. Kosten: 300 Euro im Monat, mit einem Jahr Vertragslaufzeit. Bezahlen müsse man nicht alles: „Jeder Kunde kriegt eine Förderung“, sagt Dürr. Die kommt von der INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) oder vom Bundesamt für Wirtschaft und Außenkontrolle. Letzteres übernimmt etwa im Rahmen der Förderung von Unternehmensberatungen für kleine oder mittlere Unternehmen 50 Prozent der Agenturkosten, bis zu 1750 Euro.

Bleibt die Frage: Wie abhängig will man sich von Google machen? Wenn man eine Restaurantreservierung in zwei Klicks innerhalb der App machen kann, ist das für eine digitalaffine Kundschaft sicherlich bequem. Aber ändert sich was bei Google, muss man nachziehen. Letztlich geht es um Kundschaft, sagt Dudlitz: „Jeder muss ja Umsatz generieren.“