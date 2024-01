Berliner Fitnessstudio-Kette Beat81 Kann man in 45 Minuten 1000 Kalorien verbrennen?

Das Licht im Studio ist so gedimmt, dass man nicht erkennen kann, ob jemand von der Anstrengung ein rotes Gesicht hat oder Schweißränder unter den Achseln. Am Ende sehen deshalb alle aus, als wären sie maximal spazieren gewesen. Dabei haben sie sich gerade 45 Minuten lang in schnellem Tempo Bänke hochgedrückt, sind in Liegestützen über den Boden gerobbt und haben Hanteln gestemmt.