Berliner Hostel-Chef zur Adlon-Chefin „Wir müssen gucken, ob unsere Gäste bald noch Geld haben, um zu verreisen“

Frau Ansos, Sie verkaufen Luxus. Eine Nacht bei Ihnen kostet mindestens 370 Euro. In Ihren Häusern, Herr Winter, bekommt man das Gegenteil: ein Bett im Schlafsaal für 20 Euro. Was sind dennoch die Gemeinsamkeiten Ihrer Gäste?

Winter: Sie buchen die Unterkünfte, weil sie in der Fremde sind und einen Ort brauchen, der sicher und sauber ist.

Ansos: Außerdem geht es unseren Gästen oft um Praktikabilität. Sie haben einen Termin in Berlin und suchen in der Nähe eine Schlafmöglichkeit. Nur, was sie darüber hinaus erwarten, ist sicherlich verschieden und hat sich über die Jahre verändert.

Inwiefern?

Ansos: Es ist vor allem der steigende Anspruch an einen professionellen und persönlichen Service gepaart mit dem Wunsch nach Authentizität und einem höheren Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness.

Zur Person Karina Ansos © Christian Marquardt Karina Ansos, 52, ist in Frankreich aufgewachsen und hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Queens Moat House Hotel in Frankfurt absolviert. Danach folgten Stationen im Hotel Atlantic in Hamburg, im Kempinski Hotel Elephant Weimar und im Tigerpalast Varieté Frankfurt. Seit August 2022 ist sie geschäftsführende Direktorin im Hotel Adlon Kempinski Berlin.

Winter: Das kann ich auch bestätigen. Dazu muss man aber bedenken, dass der Gast mehr zahlt, als noch vor zehn Jahren. Das ist ihm bewusst.

Was sich auch verändert hat, ist, dass man Sie als Gastgebende sehr leicht über das Internet bewerten kann. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?

Winter: Unsere Herausforderung ist, dass wir viele Gruppen im Haus haben. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sich 25 Jugendliche in ein Thema herein steigern – etwa, weil ein Handtuch dreckig ist oder der Lehrer ihnen etwas nicht erlaubt – und dann allesamt frustriert eine Onlinebewertung abgeben. Da musste ich wirklich lernen, entspannt zu bleiben.

Ansos: Mit diesen übertriebenen Bewertungen haben wir auch manchmal zu tun. Es geht dann nicht um schmutzige Zimmer, aber vielleicht darum, dass jemand ein paar Minuten warten muss. Dabei will ich nochmal daran erinnern: Wir arbeiten mit Menschen. Das ist ein People-Business. Fehler gehören dazu. Die müssen sogar manchmal passieren, damit wir unseren Service ständig überprüfen und weiterentwickeln können.

Wir stehen kurz vor dem Ende der Hauptreisezeit. Wie ist die Sommersaison für Sie gelaufen?

Ansos: Die erste Jahreshälfte lief gut. Da hatten wir eine Durchschnittsbelegung von 60 Prozent. Die Monate Juli und August haben dafür leider nicht unseren Erwartungen entsprochen. Womöglich liegt es daran, dass viele Menschen mal wieder richtig weit weggefahren sind, statt Urlaub im eigenen- oder Nachbarland zu machen. Da fällt dann besonders auf, dass aufgrund der noch unzulänglichen Anbindung durch den BER, immer noch viele Gäste aus dem Ausland fehlen.

Winter: Das ist bei uns auch so. Der August ist sonst ein sehr starker Monat, aber das war in diesem Jahr auch nicht so. Hoffentlich wird der September besser.

Zur Person Oliver Winter © Christian Marquardt Oliver Winter, 48, ist in Berlin geboren. Nach der Schule fing er an, Physik und Germanistik auf Lehramt zu studieren, zog auf Weltreise und gründete mit einem Freund den Getränkeservice „A und O Flaschenknecht“. 2000 eröffnete er das erste a&o-Hostel in Friedrichshain. Mittlerweile gehören 40 Hostels in 25 Städten und 9 Ländern zu der Kette.

Machen Sie sich Sorgen?

Winter: Wir müssen jetzt abwarten, wie es weitergeht. Gerade wurde ja berichtet, dass die Einlagen der Durchschnittsbürger sinken, was darauf schließen lässt, dass die Menschen an ihr Erspartes heranmüssen. Das wird jetzt Ihre Gäste nicht so beeinflussen, Frau Ansos, aber wir müssen natürlich gucken, ob unsere bald noch Geld im Portemonnaie haben, um zu verreisen. Falls nicht, müssen wir sie im kommenden Jahr womöglich mit aggressiv-niedrigen Preisen locken und eine möglichst hohe Auslastung zu haben und so trotzdem unsere Kosten decken zu können. Aktuell ermöglichen wir ungefähr 300.000 Menschen pro Jahr eine Reise in die Hauptstadt, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten – das möchten wir weiterhin.

Während der Pandemie, als der Platz vor dem Brandenburger Tor plötzlich leer war, wurde viel darüber gesprochen, dass es keine Rückkehr zum stadtverstopfenden Overtourism geben soll. Kann Berlin überhaupt noch mehr Touristen vertragen?

Karina Ansos und Oliver Winter trafen sich zum Fotoshooting auf dem Dach des Humboldt-Forums. Das Interview fand im Restaurant des Fernsehturms statt. © Christian Marquardt

Winter: Berlin ist doch alles andere als voll. Im Vergleich zu den Rambles in Barcelona ist hier nichts los. Natürlich gibt es am Hackeschen Markt mal Momente, in denen man mehr geschoben wird, als dass man selbst läuft, aber viele andere Ecken sind sehr leer, da ist noch Luft nach oben.

Ihre Branche leidet enorm unter dem Fachkräftemangel. Womöglich auch, weil die Hotellerie für ein strenges Regiment bekannt ist. Messer müssen in einem exakten Abstand von einem Zentimeter auf dem Tisch drapiert werden. Ist das noch zeitgemäß?

Ansos: Ich glaube, dass viele nach wie vor daran interessiert sind, zu erfahren, wie die alte Schule funktioniert. Aber klar, diese Standard-Regeln, wie, dass man einen Teller von rechts serviert, werden aufgeweicht. Wenn sich ein Paar gerade unterhält, braucht der Kellner nicht zwischen die beiden zu greifen. Dann soll er lieber von links kommen, damit er sie nicht stört. Wir servieren auch nicht mehr im Frack oder mit weißen Handschuhen, wobei ich das gelegentlich und zu besonderen Anlässen eigentlich ganz schön fände. Aber unsere Mitarbeiter in der Brasserie haben zum Beispiel neuerdings einheitliche Sneaker an.

Dürfen sie dann jetzt auch sichtbare Tattoos und Piercings tragen?

Ansos: Tattoos teilweise ja. Mit Piercings sind wir noch ein bisschen Oldschool. Ein Nasenring geht nicht, aber auch das wird sich womöglich noch ändern. Aktuell wollen einige unserer männlichen Mitarbeiter gerne Ohrringe tragen.

Und? Erlauben Sie es?



Ansos: Da befinden wir uns noch in der Abstimmung. Ich entscheide das nicht allein, sondern gemeinsam mit meinem Executive Team. Es geht dann ja auch darum, was für Ohrringe das sein sollen, also wie hängend, groß, glitzernd die sein dürfen.

Was zahlen Sie jeweils einer Hotelfachkraft in Vollzeit als Einstiegsgehalt?

Ansos: Übertariflich. Ich kann nicht genau sagen, wie viel. Wichtig sind ja auch die Benefits, also ob wir die Reinigung der Uniform zahlen, Mitarbeiteressen und beispielsweise ein BVG-Ticket. Das tun wir alles.

Winter: Wir auch. Ich weiß, dass bei uns keiner unter 2.300 Euro brutto verdient.

Die Gen Z ist hervorragend ausgebildet und illoyal zugleich. Oliver Winter, Geschäftsführer der a&o-Hostels

Den jüngeren, der Gen Z, wird nachgesagt, keine Lust mehr zu haben auf Fünf-Tage-Wochen, Überstunden und Hände-dreckig-machen. Wie begegnen Sie dem?



Ansos: Ich beobachte gar nicht, dass keiner mehr Lust hat, fünf Tage zu arbeiten. Stattdessen wollen die jungen Menschen Abwechslung. Einen Tag Service, zwei Tage Reservierung, da kommen wir auch bald hin. Was ich an der Generation toll finde, ist, dass sie alles hinterfragt.

Winter: Die Gen Z ist hervorragend ausgebildet und illoyal zugleich. Man muss sie begeistern, das kann in einzelnen Projekten sehr gut klappen – und dann sind sie wunderbare Mitarbeiter, aber man muss immer damit rechnen, dass, sobald ihnen etwas nicht mehr gefällt, sie weiterziehen. Die Herausforderung für uns als Arbeitgeber ist es also, immer wieder Purpose zu schaffen.

Unsere Branche wird immer sehr trivial gesehen. Karina Ansos, Chefin vom Hotel Adlon

Ansos: Unsere Branche wird immer sehr trivial gesehen. Nach dem Motto: Frühstück kann jeder, servieren kann jeder. Im Gegensatz dazu wird so getan, als würde ein Rechtsanwalt, der ja auch ein Dienstleister ist, etwas Einzigartiges tun. Aber ich denke, da muss ein Bewusstsein geschaffen werden, damit klar ist, dass die Hotellerie auch ein sehr komplexes System ist. Das kann jungen Menschen helfen, zu verstehen, dass sie einerseits eine sinnvolle – und andererseits eine prestigeträchtige Aufgabe bei uns zu übernehmen.

Winter: Dazu gehört auch, dass wir die Arbeiten, die nervig und redundant sind, schnellstmöglich digitalisieren oder an Roboter delegieren müssen. Dann braucht bald vielleicht niemand mehr einen Flur zu saugen, sondern es bleibt mehr Zeit für das, was wirklich Spaß macht: Die Interaktion mit den Gästen.

Eine weitere Herausforderung für Ihre Branche ist die Klimaschädlichkeit. Bei wem von Ihnen beiden sollte man sich einquartieren, wenn man versucht, während einer Reise möglichst wenig Treibhausgase zu verursachen?

Ansos: Die Hotellerie muss noch einiges tun, um in 22 Jahren klimaneutral zu sein. Wir sind dabei, dieses Großprojekt zu starten. Wir haben zum Beispiel bereits jetzt intelligente Klimaanlagen, die ausgehen, wenn das Fenster offen ist.

Winter: Ich vermute, wir haben da einen strategischen Vorteil, weil wir weniger Flächenverbrauch haben und keine Saunen oder Wellnessbereich. Pro Übernachtung beträgt der CO₂-Ausstoß bei uns aktuell 3,5 Kilogramm. Den wollen wir in den kommenden Jahren noch deutlich unter drei drücken und ab 2025 werden wir über Klimaprojekte kompensieren und dadurch dann komplett neutral werden. Aktuell kann man das schon selbstständig bei der Buchung machen, aber ab 2025 passiert es automatisch.

Um nicht so viel kompensieren zu müssen, könnte man auch weniger reisen…

Winter: Dann haben wir aber ein gesellschaftliches Problem. Schließlich ist das Reisen enorm wichtig für unsere persönliche Entwicklung. Besonders in jungen Jahren müssen wir es Menschen ermöglichen, mit den Gedanken und Ideen von anderen in den Austausch zu kommen. Sonst verblöden wir allesamt.

Wenn Sie selbst Urlaub machen, wo übernachten Sie dann?

Winter: Ich bin beruflich viel in den a&o-Hostels unterwegs. Privat bin ich immer neugierig neue Hotels kennenzulernen, wobei ich mit meiner Familie im Sommerurlaub seit 15 Jahren in das gleiche Hotel in die bayerischen Berge fahre.

Ansos: Wenn ich Urlaub habe, dann schlafe ich auf keinen Fall im Hotel. Ich wohne ja bereits im Adlon und ich mag auch die Entspanntheit beim Frühstück mal Sneakers und Jeans zu tragen.

Da würden sich die a&o-Hostels doch eigentlich anbieten.

Ansos: Die gibt es ja nicht so häufig in der Natur. Ich habe im Urlaub am liebsten einen Garten um mich herum. Als ich jung war, habe ich auch gerne im Hostel geschlafen. Ich erinnere mich an eins am Kurfürstendamm. Ich finde, Hotels sind wie Autos. Man startet mit einem kleinen. Es ist der Einstieg – und im Laufe des Lebens vergrößert man sich.