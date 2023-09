Berliner Kinderkliniken erwarten Überlastung Brandenburg soll im Notfall aushelfen

Die Berliner Kinderkliniken gehen davon aus, dass es in diesem Winter erneut zu Versorgungsengpässen kommen wird. Das hat eine Tagesspiegel-Umfrage ergeben. Als Ursachen nennen die Krankenhäuser den Personalmangel in der Pflege und die strukturelle Unterfinanzierung der Pädiatrie. Die Ärztekammer Berlin hatte vor einer Woche gewarnt, dass sich die Situation in den Kinderkliniken wie im vergangenen Winter zuspitzen könnte.