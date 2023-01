Berliner Klimaschutz-Architektin „Wir sollten zu einer Art Neubauscham kommen“

Andere kleben sich an Straßen fest oder werfen Suppe – mit welchen Mitteln treten die „Architects for Future“ gegen den Klimawandel ein?

Wir sind ein Netzwerk von Experten:innen, die sich intensiv mit der Bauwende beschäftigen. Was kaum jemand weiß: Der Bausektor ist der größte Klimakiller und Ressourcenfresser. Daher entwickeln wir Gesetzesänderungen, wir schreiben offene Briefe und Petitionen, wir teilen unser Wissen, halten Vorträge. Wir gehen auf die Straße und versuchen, dass sich möglichst viele Menschen aus der Baubranche den Klimastreiks anschließen. Ansonsten tragen wir Expertenwissen in die Politik und wollen es dort ins Gespräch bringen.

