Berliner Landesbetriebe im Porträt Wo Wolfgang Petersen sein Handwerk lernte

Wer ins Filmgeschäft einsteigen möchte, kann auf dem digitalen Schwarzen Brett der DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin) erste Kontakte knüpfen. Gerade werden zehn bis 15 „extras“ gesucht, also Komparsen für Szenen eines Stummfilmprojekts, Titel „Portrait of an Artist“. Die Sache ist seriös, das Land Berlin steht letztlich für alles gerade.